نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لٍينك رسمي” نتائج الثالث متوسط 2022 ميسان وموعد الظهور Results-Mesan في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم نتائج الثالث متوسط 2022 ميسان، حيث زاد البحث عنها في جميع محافظات العراق وهذا سواء كان ميسان، كركوك، كربلاء، بغداد، ذي قار، ديالى، المثنى، البصرة، النجف، نينوى، القادسية، والأنبار، وسنتابع معكم في هذا المقال آخر اأخبار نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول للعام 2022، حيث إنه من المتوقع أن تظهر اليوم بنسبة ليست قليلة، فتابعوا معنا لتتعرفوا على رابط الاستخراج.

تحديث جديد: وقد تم الإعلان وبشكل رسمي عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول، والكشوف متاحة للاستعلام من خلالها من قبل الطلاب والطالبات بمحافظات العراق، وسنركز معكم في هذا المقال عن محافظة ميسان، والتي يمكنكم الاستعلام عنها بكل سهولة عبر الخطوات التالية، أو بترك تعليق لنا في الأسفل وسنخرج لكم النتيجة، فتابعو المقال حتى النهاية أعزائنا الطلبة.

نتائج امتحانات الصف الثالث متوسط

وقد انتهى الطلاب بالصف الثالث المتوسط في العراق منذ فترة تجاوزت الأسبوعين الامتحانات الخاصة بهم، حيث أنهى طلاب الدراسة باللغة العربية أو اللغة الإنكليزية والتركمانية الامتحانات الخاصة بهم في نفس الفترة تقريبا، ولكن انتهى طلاب الدراسة التركمانية من الامتحانات متأخرين بيوم، وبدأت بعدها عمليات التصحيح في مختلف مراكز التصحيح في محافظات العراق.

والفترة الماضية بالفعل كفيلة بانتهاء عمليات التصحيح وتجميع درجات الطلاب، وحتى الآن لم تظهر النتائج، ولكن نتوقع وبشكل كبير أن تظهر في ساعات قليلة مقبلة، والتي يمكنكم الوصول إلى الدرجات الخاصة بكم فيها عن طريق اتباع الخطوات التي سنذكرها لكم في هذا المقال، حيث سنوفر لكم طريقتين للوصول إلى نتيجة ثالث متوسط الدور الاول، وهذا حتى لا تواجهوا أي مشاكل متعلقة بالسيرفر بسبب الضغط.

نتائج الثالث متوسط 2022 ميسان

وتعتبر محافظة ميسان من المحافظات التي يوجد بها آلاف الطلاب والطالبات الذين ينتظرون ظهور النتيجة الخاصة فيهم، ولكن يوجد خبر سار أن النتائج ستكون مركزية، وهذا ما يعني أن جميع المحافظات ستظهر في نفس التوقيت، وسنتابع معكم آخر الأخبار بخصوص الموعد:

حيث قام أحد المسئولين بإدارة تربية الكرخ الثالث بذكر أن النتائج ستظهر في أحد يومي الثلاثاء أو الأربعاء، وبناء على هذا التصريح فإن هذا معناه أن نتائج الثالث متوسط من المفترض أن تظهر اليوم، ولكن في حالة لم تظهر اليوم فنتوقع وبنسبة كبيرة جدا أن تظهر الغد على الأكثر، حيث إن بعد الغد يوم عرفة والذي يليه عيد الأضحى المبارك.

رابط نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول وزاري

وسنستعرض معكم طريقة استخراج النتيجة عبر الموقع الوزاري، وهذه الطريقة يمكنكم تطبيقها عبر هذه الخطوات:

تنتقل إلى الرابط الوزاري epedu.gov.iq.

ثم بعدها تذهب إلى القائمة على اليسار.

تختر اخبار الوزارة، ثم تختر وزارة التربية.

ستجد خبر الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول بالأعلى.

قم بالضغط عليه، ثم اضغط على الرابط الموجود بالصفحة.

تختر المحافظة ميسان.

ثم تضغط على ملف المدرسة pdf.

تبحث عن اسم الطالب ورقمه الامتحاني.

الرابط الخارجي لنتائج الثالث المتوسط 2022

وفي حالة لم يعمل الموقع الوزاري معك بسبب الضغط، تقوم باتباع هذه الخطوات:

اذهب إلى موقع نتاجئنا.

اختر محافظة ميسان.

قم بالوصول إلى الكشف بنفس الطريقة.

ثم تبحث عن رقم الطالب الامتحاني.

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