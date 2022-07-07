نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الان.. نتائج الثالث متوسط 2022 عموم المحافظات موقع وزارة التربية epidu.gov.iq في العراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت الان نتائج الثالث متوسط 2022 عموم المحافظات، وقد ترقبها الطلاب كثير طوال الساعات الماضية، هذا وقد تم تأكيد الاخبار حول عدم وجود رسول في مادة اللغة الإنكليزية والتي حقق الطلاب بها نجاح بنسبة 99%، كذلك تم تأكيد رصد نسب رسوب محدودة في مادة الفيزياء، ومن منطلق حرص وزارة التربية العراقية علي الطلاب، تمت اعمال مراجعة الدفاتر جيدا وتم رصد جميع الدرجات بالصورة المطلوبة من أجل عرض النتيجة للطلاب قبل عيد الاضحي المبارك، هذا وقد تم الإفراج بالفعل عن النتيجة اليوم الخميس، وذلك وفق اخر ماصرحت به الوزارة منذ أمس الاربعاء، وتجد هنا نتائج الثالث متوسط 2022 موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، حيث نشير إليه ونوفر لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات في جميع المحافظات.

ظهرت الان نتائج الثالث متوسط 2022

متاح الان رسميا نتائج الثالث متوسط 2022 عموم المحافظات عبر موقع وزارة التربية في العراق، والذي لا يعتبر الموقع الوحيد الذي يعرض نتائج الطلاب في العراق، حيث يتيح موقع النجاح ونتائجنا النتيجة بصيغة الملفات المضغوطة pdf، وهي واحدة من المواقع السريعة التي تقوم بها النقر علي كلمة واحدة فقط لتجد ملف كامل بالنيتجة متاح امامك، ومن ثم تبحث عن اسم الطالب المستهدف، ولكن الموقع الالكتروني الرسمي لنتائج الطلاب في العراق هو موقع وزارة التربية العراقية.

موعد إعلان النتيجة الرسمي

اليوم الخميس 7 يوليو هو الميعاد الرسمي والنهائي لعرض نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول، وأنها سوف تعرض باكرا في خلال الساعة الثامنة أو التاسعة صباحا، وقد أكدت الوزارة إلي ضرورة ترقب الموقع عند استخراج النتيجة، حيث إن الرابط قد يستغرق بعض الوقت لاتمام عمليات عرض النتيجة، وذلك لكثرة الضغط علي الموقع.

كيف استعلام نتائج ثالث متوسط 2022

يمكنكم الان الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 عموم المحافظات بالاسم ورقم المقعد، وذلك بعد أن تم إعلان النتيجة رسميا عبر المنصات الالكترونية المختلفة، والتي يتصدرها موقع وزارة التربية العراقية الذي تم تفعيلة للحصول علي النتيجة بدون التنقل من المنزل، حفاظا علي الوقت والجهد ومنع التزاحم والتكدس، وكذلك من أجل تطويع التكنولوجيا في خدمات التعليم

الخطوة الأولي هي زيارة موقع epedu.gov.iq.

عليك الإجابة علي الاختبار الحسابي لفتح الموقع.

سجل رقم المقعد واسم الطالب.

حدد المحافظة التابع لها الطالب.

انقر كلمة عرض النتائج.

انتظر بضع لحظات لحين ظهور النتيجة.

يمكنك ترك تعليقك متضمن الاسم ورقم المقعد لنشير اليكم بالنتيجة فورا.

رسائل تهنئة الطلاب والطالبات المتفوقين

توجة الان بإرسال كلمات تهنئة مميزة للأصدقاء والصديقات، ولا شك أن أولياء الأمور يمكنهم تقديم التهنئة بالنجاح للابناءهم، فقط اترك تعليقك باسم الشخص وسوف نوفر لكم رسالة خاصة