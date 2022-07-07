إسرائيل وتركيا توسعان الرحلات الجوية في أول اتفاق طيران منذ 1951

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 10:25 صباحاً - قالت وزارة النقل الإسرائيلية إن إسرائيل وتركيا ستوسعان حركة الطيران الثنائية بموجب اتفاق طيران جديد سيتم توقيعه اليوم الخميس، هو الأول بينهما منذ عام 1951.

وأضافت في بيان “من المتوقع أن يسفر الاتفاق عن استئناف رحلات الشركات الإسرائيلية إلى عدد من الوجهات في تركيا، إلى جانب رحلات الشركات التركية إلى إسرائيل”.

وتشهد العلاقات التركية الإسرائيلية حالة من التقارب خلال الأشهر الأخيرة.

ففي مايو الماضي وفي أول زيارة رسمية لمسؤول تركي رفيع المستوى منذ قرابة 15 عاما، عقد وزيرا الخارجية الإسرائيلي والتركي مؤتمرا صحفيا بالقدس، حيث أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن تركيا وإسرائيل تفتحان صفحة جديدة في العلاقات بينهما، فيما صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قائلًا إن البلدين اتفقا على إعادة تنشيط العلاقات في العديد من المجالات.