الصحة العالمية تعلن تسجيل وفاتين جديدتين بجدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وكان تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، قد أعرب فى وقت سابق، عن قلقه من الانتشار الواسع لإصابات جدرى القرود حول العالم.

وقال جبريسيوس، فى بيان له، إن تفشى جدرى القرود يمثل حالة طوارئ تثير قلق العالم أجمع.

وعن خطورة المرض، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن جدرى القرود ينتشر بشكل مقلق إضافة إلى أنه يتطور إلى مجموعات عالية الخطورة، ويصيب الأطفال ويستغل الأشخاص الذين لديهم نقص فى المناعة والنساء الحوامل.