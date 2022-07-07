عاجل- النائب العام الكويتى يتقدم باستقالته

جدة - نرمين السيد - وقال العسعوسى -فى الاستقالة الموجهة لوزير العدل الكويتى وفقا لصحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم الخميس: "عملت فى محراب العدالة مـا يربو على 40 عامـا تـدرجت خلالها فى مناصب النيابة العامة إلى أن أولانى أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، شرف حمل أمانة منصب النائب العام، فى فترة عصيبة من تاريخ دولتنا الغالية".

وتابع "يـوم الثلاثاء 5 يوليو الجارى، خـلال إجازتى الدورية، علمت أن المجلس الأعلى للقضاء الكويتى فى اجتماعه الذى تلقى من وزير العدل كتابا، بترشيحى لشغل منصب نائب رئيس محكمة الاستئناف، وهو ترشيح، فضلا عن تعارضه مع التقاليد، والأعراف القضائية المستقرة، باعتباره لا يكافئ منصب النائب العام، لا يليق بمـن شغل منصب النائب العام لدولة الكويت سنوات عديدة".

وأضاف: "فإننى أتقدم باستقالتى، معلنا عن رغبتى فى التقاعد اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، مع كل التمنيات الطيبة لوطننا العزيز، وقيادته، وشعبه المعطاء، بكل التقدم والازدهار".