عاجل- وزير المالية البريطانى يطالب برحيل جونسون

جدة - نرمين السيد - وقال الزهاوى، إن "البلاد تستحق حكومة مستقرة وموحدة"، مطالبا برحيل رئيس الحكومة بوريس جونسون.

جاء ذلك بعد سلسلة من الاستقالات عصفت بحكومة جونسون، بعد اتهامات بتحرش أحد المسؤولين هى الأحدث فى مجموعة من القضايا الجنسية داخل حزبه.

وأصبحت سلسلة القضايا المتعلقة بالجنس داخل الحزب الحاكم منذ 12 عاماً محرجة، فقد أوقف نائب لم يذكر اسمه يشتبه فى ارتكابه جريمة اغتصاب، ثم أطلق سراحه بكفالة فى منتصف مايو، واستقال آخر فى أبريل لمشاهدته مواد إباحية فى المجلس على هاتفه المحمول فى أبريل.