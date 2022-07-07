فوضى فى مقر الحكومة البريطانية.. استقالة وزيرى العدل والعلوم

جدة - نرمين السيد - أعلن وزيرا العدل والعلوم فى بريطانيا اليوم الخميس، استقالتهما من منصبيهما، لتزيد الضغوط على رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الذى يواجه تمردا داخل حزب المحافظين ضد قيادته.





بدوره، قال وزير العلوم، جورج فريمان، إن رئيس الوزراء أظهر افتقارا للشفافية والصراحة مع البرلمان، وتابع "لقد طفح الكيل، الفوضى فى مقر الحكومة، وانهيار المسؤولية الجماعية لمجلس الوزراء، والدفاع عن المخالفات وتحدى البرلمان، كلها إهانات للقيم التى أؤمن بها وأؤيدها". وكانت الحكومة البريطانية تحت قيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، محورا لسلسلة من القضايا الخلافية فى الشهور الأخيرة، بينها تحقيق للشرطة فى ممارسات بمقر رئيس الوزراء خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا. ونجا جونسون مؤخرا من تصويت بحجب الثقة داخل حزبه، وهو ما يعنى أنه آمن من مواجهة إجراء مماثل حتى شهر يونيو من العام المقبل، وفقا للوائح الحزب.

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