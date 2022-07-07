مبروووك ظهرت نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول الفصل الدراسي الثاني عبر epedu.gov.iq عراقية

بعد قيام الطلاب من إنهاء كافة الاختبارات الخاصة بالصف الثالث المتوسط لعام 2022، قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن قيام الهيئات التعليمية بالبدأ في عملية تصحيح أوراق الاختبارات في جميع محافظات العراق، كما أشارت إلى أن النتائج على مقربة من الظهور وأنها ستقوم بالإعلان عن طريقة الوصول إلى النتيجة وعن كافة الأخبار الجديدة حول النتائج عبر موقعها الرسمي، مما سيمكن الطلاب أو أولياء الأمور من الاستعلام الإلكتروني باستخدام الاسم والرقم الامتحاني بسهولة.

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2022 في العراق

قامت وزارة التعليم العراقية بإرشاد أوليا الأمور والطلاب إلى الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها للوصول إلى نتائج تلك المرحلة بعد ظهورها مباشرة، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:

الخطوة الأولى: يجب البحث عن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية والدخول عليه.

الخطوة الثانية: وبعد ذلك يجب البحث عن أيقونة الاستعلام عن نتائج الدور الأول للصف الثالث المتوسط والضغط عليها.

الخطوة الثالثة: ضرورة إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب أو الطالبة بشكل صحيح، ثم النقر على أيقونة (الحصول على النتيجة).

الخطوة الرابعة: وفي النهاية يجب الانتظار قليلاً حتى تظهر النتائج بصيغة pdf حتى يمكن حفظها وطبعها.

ما هي درجات النجاح في الصف الثالث المتوسط لعام 2022؟

نظراً لاقتراب ظهور النتيجة الخاصة بالصف الثالث المتوسط أراد الكثير من أولياء الأمور معرفة نسبة النجاح المطلوبة لاجتياز تلك المرحلة والتأهيل للمرحلة التالية، ولذلك قامت وزارة التربية في العراق بإيضاح أنه يتم احتساب درجات النجاح لكل مادة وفقاً للآتي:

أولاً: درجة النجاح في مادة الرياضيات تبلغ حوالي 40 في المئة.

ثانياً: درجة النجاح في مادة العربي تبلغ حوالي 50 في المئة.

ثالثاً: درجة النجاح في مادة التاريخ تبلغ حوالي 40 في المئة.

رابعاً: درجة النجاح في مادة الدين تبلغ حوالي 50 في المئة.

خامساً: درجة النجاح في باقي المواد العلمية ومادة الاجتماعيات تبلغ حوالي 40 في المئة.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية قد أكدت عن ارتفاع نسب النجاح بهذا العام والتي تجاوزت الـ 70% مما يبشر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور.