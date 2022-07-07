نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يبدأ العام الدارسي الجديد 1444 وفقًا لتحديد وزارة التعليم السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة العام الدراسي الحالي 1443 انتهي منذ أيام قليلة، وبالتالي أصبح التساؤل الهام على الساحة خلال هذه الفترة هومتى يبدأ العام الدارسي الجديد 1444 والتفاصيل الخاصة به ونظام الدراسة فيه والتقويم الدراسي وغيرها من التساؤلات الهامة التي يبحث الجميع عن إيجاد إجابة لها، ولذا فإن مقالنا هذا سيوضح لكم كافة التفاصيل الراغبين في معرفتها حول هذا الأمر.

متى يبدأ العام الدارسي الجديد 1444

إن وزارة التعليم أعلنت عن ميعاد ابتداء العام الدراسي القادم 1444، وقد أعلنت عن شكل الدراسة فيه، وكيف سيكون شكل العام الدراسي وسيكون بدايته 28 من شهر أغسطس بعام 2022، وهذا هو المحدد من قبل الوزارة ويوافق هذا التاريخ هجرياً واحد صفر 1444.

تقويم العام القادم 1444

لقد أعلن عن التقويم أيضاً الخاص بالعام القادم 1444 ويشمل جميع التفاصيل المتعلقة بالعام مثل تقويم العام الدراسي 1443، كما أنه يتضمن الإجازات الرسمية والإجازات المطولة، ولكن هناك بعض الاختلافات الطفيفة، وإليكم بعض التفاصيل الهامة بالتقويم الدراسي 1444 وهي كالآتي:

يبدأ العام الدراسي 28 من شهر أغسطس وينتهي أربعة ذو الحجة الموافق 22 من شهر يونيو.

عدد أيام الدراسة عبارة عن 185 يوم.

الدراسة بالفصل الدراسي الأول 13 اسبوع.

الأسابيع بالفصل الدراسي الثاني 13 أسبوع.

وايضا الأسابيع بالترم الثالث 13 أسبوع.

الإجازات خلال العام هي 10 إجازات منهم خمسة مطولة والإجازات الفصلية بين كل ترم والآخر، إجازة اليوم الوطني ويوم التأسيس ثم إجازة عيد الفطر.

إجمالي عدد أيام الإجازات 56 يوم.

نظام الدراسة بالعام القادم

إن نظام الدراسة الخاص بالعام القادم سيكون بنفس النظام الذي صار في العام الدراسي 1443 ذلك الذي انتهى منذ أيام، إذ أن الوزارة قد طورت النظام بالشكل المتوافق مع رؤيتها 2030، فأصبح النظام يأخذ شكلاً متقدماً للغاية طبقاً لأنظمة التعليم بالدول المتقدمة، شعر فيه الطلاب ببعض الخوف والصعوبات.

ولكن تكاتفت الأيادي إلى أن صار العام بالشكل الجميل وأدى الطلاب اختباراتهم بنسب نجاح كبيرة، وبالتالي فإن نظام الدراسة الذي اعتمد في العام الدراسي 1443 سيتم السير به نظراً إلى نجاحه الملحوظ، إلا أن الوزارة أجرت بعض التغيرات البسيطه عليه، وأضافت مواد جديدة مثل مواد المسارات المضافة للمرحلة الثانوية.