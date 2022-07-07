نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الجديد هُنا” نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 جميع محافظات العراقية Results في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم نتائج الصف الثالث متوسط، حيث زاد بحث الطلاب عن تلك النتائج في جميع أنحاء العراق، وسنتابع معكم في هذا المقال كيف تقومومن بالوصول إلى النتيجة الخاصة بكم عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا، وسنتعرف معكم على آخر الأخبار الصادرة من الوزارة المتعلقة بنتائج الثالث متوسط الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2022 التي صدرت منذ أيام قليلة ago، وستظهر النتائج في خلال الأيام المقبلة في هذ الشهر يوليو jun 2022، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل التي ستحتاجونها في هذا الموضوع.

اعلان نتائج الثالث المتوسط 2022

وقد انهى الطلاب والطالبات الامتحانات الخاصة بهم منذ حوالي فترة لم تتجاوز الأسبوعين وهذا في جميع المحافظات، والإدارات التي انتهت سيتم الإعلان عنها هي:

نينوى.

ديالي.

الكرخ.

الرصافة.

النجف.

ذي قار.

القادسية.

صلاح الدين.

واسط.

اربيل.

السليمانية.

دهوك.

الأنبار.

بابل.

البصرة.

كربلاء.

كركوك.

ميسان.

المثنى.

وزارة التربية العراقية

وبعد أن انتهت امتحانات الطلاب في جميع المحافطات، بدأت عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق في مراكز التصحيح المنتشرة في جمهورية العراق، وبالطبع وهذا منذ حوالي أسبوع، وقد أعلنت وزارة التربية عن الموعد الذي ستظهر فيه نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2022، فتابعوا لتتعرفوا على هذا الموعد.

سيتم الإعلان عن النتائج في خلال الأسبوع المقبل.

ونتوقع أن يتم الإعلان قبل عيد الأضحى وهذا في الأيام الاثنين الثلاثاء الأربعاء.

وأعلنت وزارة التربية أن نتائج الدور الاول الثالث متوسط ستكون مركزية، وهذا يعني أن جميع المحافظات ستظهر في وقت واحد.

وكانت نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 غير مركزية، وهذا ما جعل كل محافظة تصدر نتائجها في وقت مختلف عن الباقي، وهذا ما سبب مشاكل كثير وقلقا بين الطلاب والطالبات وخاصة من تأخرت نتائجهم.

جديد: أعلنت وزارة التربية العراقية منذ قليل عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول، وهذا في الصباح الباكر يوم الخميس 7 يوليو 2022، وتابعنا مع حضراتكم نسب النجاح، والتي جاءت قليلة مع الأسف، حيث يوجد مئات الطلاب الذي سيدخلون دور ثاني، حيث تبلغ نسب النجاح في المتوسط حوالي 45 بالمئة بجميع المدارس، وهذه نسب محبطة نوعا ما، ولكن نريد أن نرى همتكم في الدور الثاني.

رابط استخراج النتيجة الثالث متوسط الدور الاول الخارجي 2022

وسنتابع معكم كيفية الوصول إلى نتيجتكم بكل سهولة ويسر وهذا عن طريقة متابعة الخطوات التي سنشرحها لكم بالأسفل، فتابعوا معنا:

اذهب الى موقع نتائجنا الإلكتروني بعد البحث عنه في كوكل results.

ثم ينزل الطالب ويقوم بالضغط على المحافظة الخاصة به.

يقوم الطالب بالبحث عن المدرسة في ملف المحافظة.

ثم قم بعمل تحميل لكشف المدرسة.

ابحث الرقم الامتحاني واسم الطالب، ثم سيظهر لك الصف الذي به الدرجات.

رابط إعلان نتائج الثالث المتوسط 2022 موقع وزارة التربية العراقية

وتتيح وزارة التربية العراقية على موقعها الإلكتروني روابط استخراج النتيجة عبر كوكل درايف، وهذا ما يمكنكم الوصول لها وذلك عبر اتباع هذه الخطوات:

تقوم بعمل الدخول الى رابط موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq الرسمي.

اضغط على اخبار وزارة التربية والتعليم.

ثم في حالة ظهور النتيجة سيظهر لك الخبر بالأعلى “ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط عبر موقع وزارة التربية”.

بعدها تنقر على رابط داريف وزارة التربية.

ثم ستنتقل إلى موقع كوكل درايف الالكتروني وبه كشوفات نتائج الثالث المتوسط العراقي.

يقوم الطالب بعمل اختيار لكشف المدرسة.

داخل كشف المدرسة يمكن لك الحصول على نتائج الطالب بالصف الثالث متوسط بالرقم الامتحاني عن طريق البحث عنه.

وفي حالة أعلنت أحد المحافظات عن رابط لاستخراج نتائج الثالث المتوسط بالرقم الامتحاني التابعة لوزارة التربية العراقية، فسوف نخبركم برابط الاستعلام الخاص به في موقع ثقفني، وقد قارب ظهور النتائج للصف الثالث المتوسط عبر الرابط الرسمي على الانتهاء، فتابعوا أولا بأول.

هذا كان مقالنا عن طريقة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط 2022، حيث تعرفنا معكم في هذا المقال على طريقتين لاستخراج النتيجة، حيث اذا واجه الطالب مشكلة في الموقع الأول يمكنه الذهاب إلى الموقع الثاني والعكس صحيح، وفي حالة وجود أي اسئلة أو استفسارات، أو لم تستطيعوا استخراج النتائج، فاتركوا لنا تعليقا بالأسفل فيها اسم المدرسة ورقم الطالب الامتحاني والمحافظة، فتابعوا.

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