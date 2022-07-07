معرفة رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول الفصل الدراسي الثاني والاستعلام عبر epedu.gov.iq العراق

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نظراً لأن نتيجة الصف الثالث المتوسط لعام 2022 لم تظهر بعد، فقد حرصت وزارة التربية والتعليم العراقية على طمأنة المواطنين وتهدئتهم بعدة تصريحات لها عبر موقعها الرسمي، وذلك خاصة بعد أن أبدى الكثير من أولياء الأمور والطلاب رغبتهم في ظهور النتائج ومعرفة أسباب تأخرها إلى الآن وهل سيؤثر هذا التأخير على مستقبل أبنائهم أم لا، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن ظهور تلك النتائج خلال الساعات القادمة من الآن.
معرفة رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول
قامت وزارة التربية والتعليم في العراق من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت بالرد على الأخبار المتداولة حول تأخر ظهور نتائج ذلك الصف مشيرة إلى أن النتائج لم تتأخر في الظهور وأنه لا داعي لحالات الغضب والتوتر التي تملأ المحافظات والولايات العراقية، كما أشارت إلى أن الإدارات التعليمية داخل المدارس حريصة كل الحرص على إتمام عمليات المراجعة والتدقيق الخاصة بأوراق الاختبارات بكل نزاهة وعدل وأن النتائج ستظهر مباشرةً في حالة الانتهاء من تصحيحها واعتماد الوزارة لها.
طريقة الحصول على نتيجة الدور الأول للصف الثالث المتوسط 2022
كان من ضمن التساؤلات التي تداولها أولياء الأمور والطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي طريقة أو خطوات الحصول على نتائج ذلك الصف، ولذلك أسرعت وزارة التعليم العراقية لإرشاد المواطنين للخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها، وهي على النحو الآتي:
- الخطوة الأولى: قبل قيام ولي الأمر بالبحث عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، يجب أن يقوم بالتأكد من اتصال جهازه بالإنترنت لإكمال العملية.
- الخطوة الثانية: وبعد الانتهاء من عملية البحث عن الرابط، يجب أن يقوم بالنقر على الرابط والدخول إليه، ثم يقوم بتسجيل الدخول.
- الخطوة الثالثة: ثم يقوم بالبحث عن قسم النتائج والنقر على خيار (نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول).
- الخطوة الرابعة: وبعد ذلك يقوم ولي الأمر بكتابة بيانات الطالب أو الطالبة، مثل تحديد المحافظة الذي ينتمي إليها، واسمه الثلاثي ورقم الجلوس الخاص به (الرقم الامتحاني).
- الخطوة الخامسة: وفي النهاية يسارع ولي الأمر بالضغط على خيار (عرض النتيجة)، وينتظر حتى تبدأ النتائج في الظهور بالتدريج، وسيشمل ذلك درجة كل مادة أو المجموع الكلي.
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