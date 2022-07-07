Now نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول الفصل الدراسي الثاني في جميع ولايات العراق

من أكثر الأخبار التي تصدرت مواقع البحث الإلكترونية هي البحث أو الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول لعام 2022 في العراق، حيث قد بدأ العد التنازلي من الآن للإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط لجميع محافظات العراق بالاسم والرقم الامتحاني لكل طالب عبر المنصة الرسمية التابعة لوزارة التربية العراقية، فكل ما عليك هو إدخال اسم الطالب رباعيا والرقم الامتحاني الخاص به ثم اتبع الخطوات التي سوف نعرضها لك من خلال موقعنا اليوم.

نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق أنه قد تم انتهاء لجنة الرقابة من تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات الخاصة بكل طالب ولم يبقي سوي إلا اعتماد النتيجة من الوزارة، وبعد ذلك سوف يتم رفع النتيجة على الموقع وتكون النتيجة متاحة أمام الجميع للحصول عليها بطريقة إلكترونية عن طريق إدخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن اسم الطالب رباعيا والرقم الامتحاني الخاص به دون الحاجة لاستخدام أي بيانات أخرى.

طريقة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2022

هناك عدة خطوات يجب اتباعها للحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الفصل الدراسي الثاني بطريقة إلكترونية للعام الدراسي 2022 والتي هي على النحو التالي: