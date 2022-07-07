نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Now نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول الفصل الدراسي الثاني في جميع ولايات العراق في المقال التالي
من أكثر الأخبار التي تصدرت مواقع البحث الإلكترونية هي البحث أو الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول لعام 2022 في العراق، حيث قد بدأ العد التنازلي من الآن للإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط لجميع محافظات العراق بالاسم والرقم الامتحاني لكل طالب عبر المنصة الرسمية التابعة لوزارة التربية العراقية، فكل ما عليك هو إدخال اسم الطالب رباعيا والرقم الامتحاني الخاص به ثم اتبع الخطوات التي سوف نعرضها لك من خلال موقعنا اليوم.
نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول
أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق أنه قد تم انتهاء لجنة الرقابة من تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات الخاصة بكل طالب ولم يبقي سوي إلا اعتماد النتيجة من الوزارة، وبعد ذلك سوف يتم رفع النتيجة على الموقع وتكون النتيجة متاحة أمام الجميع للحصول عليها بطريقة إلكترونية عن طريق إدخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن اسم الطالب رباعيا والرقم الامتحاني الخاص به دون الحاجة لاستخدام أي بيانات أخرى.
طريقة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2022
هناك عدة خطوات يجب اتباعها للحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الفصل الدراسي الثاني بطريقة إلكترونية للعام الدراسي 2022 والتي هي على النحو التالي:
- أولا: الذهاب إلى موقع البحث جوجل.
- ثانيا: في مربع البحث أكتب الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.
- ثالثا: قم بتسجيل الدخول على موقع الوزارة عن طريق إدخال البريد الإلكتروني للحساب الخاص بك وإدخال كلمة المرور إذا لم يكن لديك حساب انقر فوق اختيار انشاء حساب جديد.
- رابعا: بعد تسجيل الدخول على موقع الوزارة سوف تظهر أمامك مجموعة من الاختيارات قم بالنقر على اختار نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول.
- خامسا: وبعد ذلك قم بالنقر على هذا الاختيار سوف يتم فتح أمامك نافذة بها مجموعة من الحقول الفارغة المطلوب منك تعبئتها ببيانات الطالب والتي تتضمن اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به والمحافظة التابع لها الطالب.
- سادسا: بعد الانتهاء من ادخال كافة البيانات المطلوبة مع الحرص على إدخالها صحيحة دون أخطاء لئلا يحدث خطأ أثناء جلب النتيجة، وقم بالنقر على زر الاستعلام.
- ثامنا: انتظر قليلا ثم يقوم الموقع بتجميع نتيجة الطالب والتي تتضمن درجات كل مادة بمفردها والمجموع النهائي لكافة المواد الدراسية.
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