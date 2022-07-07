نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “epedu.gov.iq” موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات الثالث متوسط 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات الثالث متوسط 2022 الدور الاول، والتي يبحث عنها جميع الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور في جميع أنحاء المحافظات في العراق، وخاصة بعد اقتراب ظهور النتائج والتي يتوقع أن تظهر في خلال الساعات القليلة المقبلة، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال رابط موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، وكيف يمكنكم الوصول إلى النتيجة، وسوف نساعدكم بأنفسنا في موقع ثقفني في استخراج النتيجة عبر التعليقات، فتابعوا معنا.

نتائج ثالث متوسط 2022

وقد بدأت امتحانات الثالث المتوسط في الفترة بعد أن تم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2022 والتي تابعناها معكم في موقعكم ثقفني، وانتهت امتحانات الطلاب والطالبات بجميع المحافظات باللغة العربية والتركمانية منذ فترة تجاوزة الأسبوعين.

وصدرت العديد من الأخبار من مصادر مقربة من وزارة التربية والتعليم العراقية في الأيام الأخيرة، والتي كان منها موعد النتائج وعدد الدروس التي يقع بها الطالب حتى يعتبر مكمل، حيث كما تعودنا أنه بكل عام الوزارة تعلن عن درسين على الأكثر حتى يعتبر الطالب مكمل وسيمتحن دور ثاني وأكثر من درسين يعتبر راسب.

ولكن وصل لنا أن الوزارة ستجعل التكميل في الثالث المتوسط هذا العام من ثلاث دروس وليس درسين، وهذا ما سيتأكد من تصريحات وزير التربية العراقي في مؤتمر الإعلان عن النتائج.

موعد نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول

وأما بالنسبة موعد نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الاول، فقد أكدت وزارة التربية أن النتائج ستظهر قبيل عيد الأضحى القادم، وهذا ما يعني أن هذا الأسبوع لن ينتهي حتى تظهر النتائج لدى الطلاب بجميع المحافظات العراقية، وهذا سواء كنت في بغداد أو بابل أو البصرة أو ديالى إلخ، فتابعوا معنا.

وقد ذكرت أحد المصادر القريبة من الوزارة، وخاصة إدارة تربية الكرخ الثالثة أن النتائج ستظهر خلال هذين اليومين.

وحسب هذا التصريح، فهذا يعني أن النتائج ستظهر اليوم أو غدا على الأكثر.

وهذا ما سنتابعه معكم في موقع ثقفني، حيث سنعلمكم فور إعلان النتيجة.

وها قد تم بالفعل الإعلان عن النتيجة في صباح يوم الخميس 7 يوليو 2022، وهذا قبل عيد الأضحى المبارك كما أخبرناكم، حيث جاءت توقعاتنا صحيحة بالنسبة لنتائج الصف الثالث المتوسط في موقع نتائجنا، ولكن مع الأسف جاءت نسب النجاح قليلة، حيث إنها تتراوح بين 40 إلى 50 بالمئة في معظم المدارس، فقم بالاستعلام عن النتيجة الخاصة بك بسرعة، ونتمنى أن تكون من سعيدي الحظ الناجحين، فتابعوا الخطوات التالية.

موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات الثالث متوسط

ويمكنك الدخول إلى موقع وزارة التربية الرسمي، ومعرفة النتائج، وهذا عبر متابعة الخطوات التالية:

أدخل إلى موقع وزارة التربية العراقية عبر الرابط الرسمي epedu.gov.iq.

ثم اضغط على اخبار وزارة التربية.

اضغط على خبر إعلان النتائج.

ثم اضغط على لينك ملف النتائج.

ابحث عن المحافظة ثم المدرسة.

قم بعمل تحميل لكشف المدرسة pdf.

ابحث عن اسم الطالب ورقمه الامتحاني وهذا لعمل استعلام عن النتيجة.

ويمكنك ترك تعليقا بالأسفل، وسنستخرج لك نتيجتك وقت ظهورها فورا، وهذا ما فعلناه في نتائج السادس الابتدائي 2022 الماضية، حيث تشرفنا بخدمتكم دوما.