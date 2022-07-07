رابط استخراج الثالث المتوسط 2022 للدور الأول الان بالاستعلام المباشر برقم المقعد أو الجلوي الخص باختبارات نهاية العام للصف الثالث في جميع محافظات العراق، وقد أعلن موقع الوزارة الرسمي عن الانتهاء التام من 100% من المحافظات بالرفع الكامل على موقع نتائج الطلاب ويقوم السيد الوزير بمشاركة الطلاب فرحة اليوم بالإعلان عن أسماء الأوائل ونسب النجاح هذا العام عبر القنوات الرسمية الإخبارية بالتلفزيون العراقي.

[DirecT LinK] رابط استخراج الثالث المتوسط المباشر (ذي قار – نينوى- صلاد الدين) تم الرفع epedu.gov.iq

أعلن موقع نتائج الطلاب الرسمي بوزارة التعليم العراقية وشبكة الناصرية الإخبارية عن الانتهاء من رفع نتائج المحافظات، كما أعلنت مواقع غير رسمية للطلاب مثل موقع ناجح التعليمي بالانتهاء من رفع النتائج، ويتم الإعلان عن المحفظات التي رفعت النتائج بشكل متتابع برقم المقعد على الرابط الرسمي، بينما تقوم المواقع غير الرسمية بتنزيل نتائج المحافظات بقوائم أسماء الناجحين فور الانتهاء التام منها.

المحافظات التي رفعت النتائج رسميا عبر الرابط الحكومي 2022

النتائج الحالة نتائج الثالث المتوسط بغداد

نتائج الثالث المتوسط البصرة 2022

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2022 بابل

نتائج الثالث متوسط 2022 بغداد

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول الانبار

رابط نتائج الثالث المتوسط الكرخ الأولى والثانية والثالث

الرصافة الأولى والثانية والثالثة

نتائج الثالث متوسط الدور الأول كركوك

رابط نتائج الثالث متوسط 2022 نينوى

نتائج الثالث متوسط 2022 كربلاء

نتائج الثالث متوسط 2022 ذي قار

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول صلاح الدين

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول النجف

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2022 المثنى

نتائج الثالث المتوسط 2022 ذي قار

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2022 أربيل

نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول الديوانية

رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 السليمانية

نتائج الثالث المتوسط 2022 واسط (تم الرفع) (تم الرفع) (تم الرفع) (تم الرفع) (تم الرفع) (تم الرفع) (تم الرفع) (تم الرفع) (تم الرفع) (تم الرفع) (تم الرفع) (تم الرفع) (تم الرفع) (تم الرفع) (تم الرفع) (تم الرفع) (تم الرفع) (تم الرفع) (تم الرفع) (تم الرفع)