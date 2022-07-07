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عمر شويل - جدة [DirecT LinK] رابط استخراج الثالث المتوسط المباشر (ذي قار - نينوى- صلاد الدين) تم الرفع epedu.gov.iq
رابط استخراج الثالث المتوسط 2022 للدور الأول الان بالاستعلام المباشر برقم المقعد أو الجلوي الخص باختبارات نهاية العام للصف الثالث في جميع محافظات العراق، وقد أعلن موقع الوزارة الرسمي عن الانتهاء التام من 100% من المحافظات بالرفع الكامل على موقع نتائج الطلاب ويقوم السيد الوزير بمشاركة الطلاب فرحة اليوم بالإعلان عن أسماء الأوائل ونسب النجاح هذا العام عبر القنوات الرسمية الإخبارية بالتلفزيون العراقي.
[DirecT LinK] رابط استخراج الثالث المتوسط المباشر (ذي قار – نينوى- صلاد الدين) تم الرفع epedu.gov.iq
أعلن موقع نتائج الطلاب الرسمي بوزارة التعليم العراقية وشبكة الناصرية الإخبارية عن الانتهاء من رفع نتائج المحافظات، كما أعلنت مواقع غير رسمية للطلاب مثل موقع ناجح التعليمي بالانتهاء من رفع النتائج، ويتم الإعلان عن المحفظات التي رفعت النتائج بشكل متتابع برقم المقعد على الرابط الرسمي، بينما تقوم المواقع غير الرسمية بتنزيل نتائج المحافظات بقوائم أسماء الناجحين فور الانتهاء التام منها.
المحافظات التي رفعت النتائج رسميا عبر الرابط الحكومي 2022
النتائج
الحالة
نتائج الثالث المتوسط بغداد
نتائج الثالث المتوسط البصرة 2022
نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2022 بابل
نتائج الثالث متوسط 2022 بغداد
نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول الانبار
رابط نتائج الثالث المتوسط الكرخ الأولى والثانية والثالث
الرصافة الأولى والثانية والثالثة
نتائج الثالث متوسط الدور الأول كركوك
رابط نتائج الثالث متوسط 2022 نينوى
نتائج الثالث متوسط 2022 كربلاء
نتائج الثالث متوسط 2022 ذي قار
نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول صلاح الدين
نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول النجف
نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2022 المثنى
نتائج الثالث المتوسط 2022 ذي قار
نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2022 أربيل
نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول الديوانية
رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 السليمانية
نتائج الثالث المتوسط 2022 واسط
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كيفية التعرف على أسماء الناجحين برقم المقعد (رابط رسمي)
يقوم الطالب بالولوج عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي.
يجب تسجيل رمز التحقق وأنا لست روبوت ليتمكن من الدخول.
يبدا بالدخول على الخدمات الإلكترونية.
يقوم الطالب باختيار المحافظة التي تم نزول النتائج فيها.
يتم إدخال رقم المقعد ثم لاستعلام.
[DirecT LinK] رابط استخراج الثالث المتوسط المباشر (ذي قار – نينوى- صلاد الدين) تم الرفع epedu.gov.iq والإعلان بشكل مباشر على موقع نتائج الطلاب، بينما لوحظ نزول النتائج بشكل اسرع واسهل على الموقع الغير رسمي المسمى بموقع نتائجنا، حيث نزلت نتائج جميع المحافظات باسم المحافظة عبر رابط المنصة الرسمية.
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