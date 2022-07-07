وزارة التعليم نتائج الامتحانات الان عبر الموقع الوزاري والمنصات الغير رسمية كذلك، والتي تقوم بتنزيل ملفات بأسماء الطلاب الناجحين والراسبين مباشرة باسم المحافظة ورقم المقعد، وقد أعلن السيد وزير التربية والتعليم الانتهاء التام من رفع نتائج الطلاب بالنسبة الكاملة عبر الرابط الكومي للوزارة، وقد كان ملفت للنظر هذا العام قلة نسب الرسوب، على أن قام السيد الوزير بالإعلان عن إلغاء الدور الثالث بشكل نهائي.

[وزارة التعليم نتائج الامتحانات] الثالث المتوسط وزاري برقم المقعد استخرجها الان IraQ NeWs

أعلنت الوزارة بالأمس اقتراب الانتهاء من رفع النتائج، وتم صباح اليوم الإعلان عن نتائج جميع الطلاب بالرقم الامتحاني لكل منهم، مع ارتفاع نسب النجاح والتي يتمكن لكل الطلاب استخراجها هذا العام في جميع المحافظات في نفس الوقت، ويتم في وقت قريب الإعلان عن فتح باب تقديم الاعتراضات على النتائج ومواعيد اختبارات الدور الثاني للطالب، ويكون الدور الثاني هو الأخير بعد الإعلان عن إلغاء الدور الثالث.

تقوم عدد من المنصات بالإعلان عن نتائج الطلاب، حيث قامت شبكة الناصرية الإخبارية بالإعلان عن نزول نتائج كافة المحفظات، وقام أيضا موقع ملزمتنا وناجح بالإعلان عن نزول كافة المحافظات بملفات باسم محافظة الطالب للتعرف على أسماء الناجحين وأيضا الراسبين في كل محافظة.

نتائج الثالث المتوسط في المحافظات العراقية 2022 الدور الأول

نتائج الثالث المتوسط بغداد (تم الرفع)

نتائج الثالث المتوسط البصرة 2022 (تم الرفع)

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2022 بابل (تم الرفع)

نتائج الثالث متوسط 2022 بغداد ( تم الرفع)

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول الانبار (تم الرفع)

رابط نتائج الثالث المتوسط الكرخ الأولى والثانية والثالث (تم الرفع)

الرصافة الأولى والثانية والثالثة (تم الرفع)

نتائج الثالث متوسط الدور الأول كركوك (تم الرفع)

رابط نتائج الثالث متوسط 2022 نينوى (تم الرفع)

نتائج الثالث متوسط 2022 كربلاء (تم الرفع)

نتائج الثالث متوسط 2022 ذي قار (تم الرفع)

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول صلاح الدين (تم الرفع)

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول النجف ( تم الرفع)

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2022 المثنى (تم الرفع)

نتائج الثالث المتوسط 2022 ذي قار (تم الرفع)

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2022 أربيل (تم الرفع)

نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول الديوانية (تم الرفع)

رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 السليمانية (تم الرفع)

نتائج الثالث المتوسط 2022 واسط (تم الرفع)

خطوات استخراج نتائج الطلاب مباشرة