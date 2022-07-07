سفينة حبوب روسية تغادر ميناء في تركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 يوليو 2022 09:28 صباحاً - أظهرت بيانات تتبع السفن من رفينيتيف أن سفينة الشحن جيبيك جولي التي ترفع العلم الروسي والتي كان يُشتبه بأنها محملة بحبوب أوكرانية مسروقة، غادرت ميناء قره سو في شمال غرب تركيا في وقت متأخر يوم الأربعاء.

وقال سفير أوكرانيا لدى تركيا يوم الأحد إن السلطات التركية احتجزت السفينة. وذكرت رويترز في وقت سابق أن كييف طلبت من أنقرة احتجازها.

ونفت وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء التقارير عن احتجاز السفينة، وقالت إنها غير صحيحة.

وتتهم كييف موسكو بسرقة الحبوب من الأراضي التي استولت عليها قواتها منذ بداية الغزو في أواخر فبراير شباط.

ونفى الكرملين في وقت سابق سرقة روسيا أي حبوب أوكرانية.