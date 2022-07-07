عاجل- وزيران جديدان ينضمان لقائمة المستقيلين من حكومة جونسون

جدة - نرمين السيد - كما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى وقت لاحق، أن وزير الدولة لشؤون إيرلندا الشمالية براندون لويس، قدم أيضا استقالته.
وسبق ذلك إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون، إقالة وزير الإسكان مايكل غوف، وهو الوزير الذى سبق ودعا جونسون للاستقالة.
وكان جونسون، أكد أمس الأربعاء، أن حكومته مستمرة فى عملها، برغم استقالة عدد من الوزراء اعتراضا على تصرفاته، وهو الذى حاول الاعتذار مؤخرا عن أحدث فضيحة لحكومته تتعلق بشكوى بشأن تهم تحرش ضد أحد المسؤولين.
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