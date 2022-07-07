جدة - نرمين السيد - أكد النائب العام السعودى، سعود المعجب، على الحماية العدلية الجزائية للمشاعر المقدسة وقاصديها من كل أشكال الجناية أو الاعتداء، مشدد على أن الحج فريضة دينية للمسلمين عامة، يحظر فيه رفع الشعارات المذهبية والحزبيات السياسية، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية المشددة.





وقال سعود المعجب، فى كلمة ألقاها، وفقا لقناة "العربية" الفضائية اليوم الخميس، بمناسبة تدشين نيابة أعمال الحج التى يتبعها 20 نيابة عامة متخصصة تباشر مهامها الجزائية، وجه بزيادتها لتصبح 27 نيابة لتباشر جميع الاختصاصات القضائية النيابية كالتحقيق، والادعاء العام، واستئناف الأحكام، والرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، بكوادر بشرية ذات كفاءة عدلية متميزة، وبخطط مؤسسية محكمة وعملية تقنية متكاملة. وشدد النائب العام السعوى، على حرمة الجناية على الحجاج والمعتمرين بكل صورها، أو استغلال الشعائر الدينية، أو الأماكن المقدسة، وأنها من القضايا التى تطالب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق المدانين فيها. وأشاد بما توليه السعودية من اهتمام بالغ وعناية فائقة ورعاية خاصة للمشاعر المقدسة وقاصديها من الحجاج والمعتمرين منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز إلى وقتنا الحاضر، بدعم ومتابعة من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وما أقرته الدولة فى الأنظمة العادلة التى تحفظ حقوق الحجاج والمعتمرين وتراعى مصالحهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب العام السعودى: الحج فريضة.. والشعارات المذهبية فيه مرفوضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.