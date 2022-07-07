استعلام عن المقطوعة برقم الهوية رابط الاستعلام 1443 والأوراق المطلوبة تعرف علي حقيقة صرفها

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية يبحث الكثير من المواطنين وبصورة مستمرة في الفترة الأخيرة عن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وتعتبر من أبرز وأهم الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأنها تساعد المواطنين السعوديين الذين يعانون من الدخل المحدود والمتوسط، وتقوم الخدمة بتقديم جميع وسائل الدعم حتي تساعد المواطنين في احتياجاتهم الحياتية ورفع مستوى المعيشة لتوفير حياة كريمة للمواطنين السعوديين.

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية

في البداية قم بالذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبعد ذلك ستشاهد أمامك الصفحة الرئيسية

ومن ثم قم باختيار على كلمة الخدمات الإلكترونية.

اذهب إلى خدمات الضمان الاجتماعي المطور.

قم بإدخال رقم الهوية.

ستشاهد أمامك رمز التحقق للتأكيد من هويتك، ثم قم بكتابته وانقر على كلمة تحقق.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة عرض.

في النهاية ستشاهد أمامك كافة المعلومات الخاصة بالمساعدة المقطوعة.

الشروط المطلوبة للحصول على دعم المساعدة المقطوعة ١٤٤٣

يوجد عدد من الشروط التي يجب توافرها وللتعرف عليها تابع التالي:

في البداية لابد أن يكون المواطن من أب وأم سعوديين الجنسية.

ايضًا يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن ٣٥ عام.

ايضًا يجب أن لا يكون المتقدم لطلب الحصول على دعم المساعدة المقطوعة من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

من ضمن الشروط أيضًا أن لا يزيد الراتب الشهري للفرد عن ٣٠٠٠ ريال سعودي.

كما يجب أن يكون دخل الأسرة لا يزيد عن ٨٦٥٠ ريال سعودي.

لابد أن يكون ليس لديه سجل تجاري.

لابد أن يكون المواطن ليس لديه عمل في القطاع الحكومي أو الخاص.

لابد أن يكون ليس لديه أملاك ذات قيمة وأصول مسجلة باسمه.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في دعم المساعدة المقطوعة

يوجد مجموعة من الأوراق التي يجب توافرها وللتعرف عليها تابع التالي:

لابد من إحضار نسخه وأصل من الهوية الوطنية للمتقدم.

سجل العائلة.

ادراج شهادة معتمدة من جهة العمل مثبت بها قيمة الدخل الشهري.

كما يجب احضار ما يثب مكان السكن من تقديم وصل فاتورة الكهرباء أو الماء.

لينك الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يبحث الكثيرين من المواطنين السعوديين عن المساعدة المقطوعة ويمكن الاستعلام من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وللتعرف على الخطوات تابع التالي:

في البداية قم بالذهاب إلى بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وفي هذه الخطوة قم بالنقر على خانة الخدمات الإلكترونية.

ومن ثم الضغط على حساب جديد.

ستشاهد أمامك استمارة التسجيل.

قم بكتابة المعلومات المطلوبة.

بعد ذلك قم بالضغط على الموافقة على كافة الشروط والأحكام المحددة أمامك.

قم بإنهاء باقي المعلومات المطلوبة بعد ذلك.

قم بإدراج الأوراق المطلوبة.

في النهاية قم بالضغط على أيقونة التسجيل.

حقيقة صرف المساعدة المقطوعة

أوضحت الموارد البشرية بالمملكة ان صرف المقطوعة خلال هذا الوقت ما هي الا شائعات حيث لم تصدر اي قرارات رسمية بذلك.