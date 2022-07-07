نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج المسابقات في موريتانيا 2022 نتائج امتحان كونكور || إليك النتيجة في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتائج المسابقات في موريتانيا 2022 ، يبحث الطلاب عن نتائج المسابقات في موريتنانيا 2022، وذلك لأن الكثير منهم يشعرون بالفضول حول نتائج المسابقة، وفي الحقيقة فإن وزارة التهذيب الوطني في دولة موريتانيا عملت على التنسيق والتخطيط بهدف إنشاء ملتقى رياضي بين العددي من الطلاب لمنحهم حق المشاركة في مباراة الدخول للسنة الأولى الإعدادية وذلك عن طريق الدخول إلى موقع وزارة التهذيب الوطني.
بالإضافة إلى أن الوزارة قد أوضحت عن انتهاء التسجيل مما يجعل الكثير من الطلاب ينتظرون نتائج المسابقات في موريتانيا 2022.
معاد إعلان نتيجة المسابقة في موريتانيا عام 2022
ومن الجدير ذكره أن وزارة التهذيب الوطني قد أعلنت عن تنشيط موقع موريباك، والذي من خلاله يُمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة سجلات المترشحين مسابقة كونكور موريتانيا لعام 2022.
وبالتالي بعد الانتظار الطويل قامت الوزارة بإعلان أسماء المترشحين للدخول للصف الأول الإعدادي وذلك 30 يونيو 2022، وقامت الوزارة بالتأكد على أن الاختبارات كانت تسير على نهج مُنظم وثابت مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا.
نتائج المسابقات في موريتانيا 2022
وعملت وزارة التهذيب الوطني المتواجدة في موريتانيا على نشر الخطاب الرسمي الذي يحتوي على لوائح بأسماء جميع المترشحين والذين قد استطاعوا النجاح في المسابقة الإعدادية التي قد تم تنظيمها من قبل الوزارة في الفترة الأخيرة، وبالتالي سنقوم بتوضيح أهم الخطوات الأساسية التي لابد من اتباعها للوصول إلى النتاج عن طريق الموقع الرسمي للوزارة “وزارة التهذيب الوطني في موريتانيا” وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات والتي تتمثل في:
- في بداية الأمر سيتوجب عليك تسجيل الدخول على الموقع الخاصة بـ وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي، والتكوين المهني.
- ومن ثم قم باختيار الولاية التي تتبعها، ولابد من اختيارها بشكل صحيح، ومن ثم قم بتحديد اسم المقاطعة التي تنتمي إليها كطالب في الوقت الحالي.
- وبعد ذلك قم بكتابة اسم المدرسة التي تدرس فيها، ومن ثم أنقر على علامة البحث حتى تتمكن من التعرف على نتيجة التسجيل في مسابقة موريتانيا.
- وبهذه الخطوات البسيطة ستتمكن من التعرف على نتائج المسابقات في موريتانيا 2022.
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