نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [الناصرية نيوز] نتائج الصف الثالث المتوسط epedu.gov.iq رفع نتائج المحافظات (عربي – تركماني – كردي) في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية بعد الإعلان عن رفعها رسميا عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم، والشبكات الإخبارية الرسمية في الدولة، ويتم بعد قليل قيام السيد وزير التربية والتعليم بالإعلان تنزيل وتفعيل رابط الاستخراج مباشرة لنتائج الطلاب في المحافظات بشكل متتابع، ويتم التعرف على نسب النجاح بين الطلاب هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم اهتمت باختبارات الطلاب هذا العام بشكل كبير وأعلنت الانتهاء منها بشكل جيد وانخفاض نسب التسرب والغش الجماعي.

[الناصرية نيوز] نتائج الصف الثالث المتوسط epedu.gov.iq رفع نتائج المحافظات “استعلام الان”

يتم اليوم التعرف على نتائج الطلاب في جميع المحافظات، حيث تعلن كل من بغداد ,الرصافة , الكرخ ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار , بابل ,صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة ,السليمانية , واسط اربيل , دهوك

نتائج الثالث المتوسط في المحافظات العراقية 2022 الدور الأول