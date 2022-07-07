نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر results عبر رابط نتائج الصف الثالث متوسط 2022 العراق موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الصف الثالث متوسط العراق 2022 من أهم الكلمات البحثية اليوم، على محرك البحث الرئيسي جوجل من قبل الطلاب وأولياء الأمور خاصة مع إعلان وزارة التربية العراقية، عن انتهاء كافة إجراءات تصحيح النتائج وإمكانية رفعها اليوم على موقع الوزارة الرسمي، حتى يتمكن الطلاب من الدخول والإطلاع على النتائج ونحن من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني، سنقدم لكم رابط الإستعلام الإلكتروني الرسمي التابع للوزارة.

كانت وزارة التربية العراقية قد بدأت الاختبارات في يوم الأحد الموافق 2022*/06/*12 وانتهت الاختبارات يوم 2022/06/22 الماضي، وسط إجراءات مشددة لمنع الغش وتسريب الامتحانات التي أصبحت أكثر موضوعات التي تهدد العملية الأمتحانية، وتتخذ الوزارة كافة الوسائل لمحاربة ظاهرة الغش الإلكتروني، وفيما يلي ألية الإستعلام الإلكتروني عن النتائج.

دعت وزارة التربية العراقية جميع الطلاب الذين أدوا أمتحانات الثالث متوسط الدور الأول، إلي الدخول على موقع الوزارة الرسمي والاستعلام الإلكتروني عن النتيجة، ووفرت الوزارة كافة مقومات تحمل الموقع الضغط المتوقع الآن من قبل الطلبة، خاصة في الدقائق الأولى من رفع النتائج وفيما يلي ألية أللاستعلام الإلكترونية عن النتيجة الآن فوراً رسمياً؟

رابط نتائج الصف الثالث متوسط

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية الرسمي epedu.gov.iq .

. تسجيل البيانات المطلوبة لدخول الموقع.

تسجيل المحافظة التابع لها الطالب ثم النقر على نتائج الثالث متوسط ثم كتابة الرقم الامتحاني.

وأخيراً أضغط بحث لتظهر تفاصيل النتيجة.

نتائج الثالث متوسط 2022 العراق

يترقب طلاب المحافظات العراقية بغداد/ الكرخ الأولى/ الكرخ الثانية/ الرصافة الأولى والثانية والثالثة/ محافظة النجف الأشرف/ كربلاء/ بابل/ البصرة/ الأنبار/ ديالي/ ميثان/ المثني/ كركوك/ ذي قار/ واسط/ نينوي/ السليمانية/ أربيل/ صلاح الدين/ دهوك/ القادسية/ الديوانية/ النتائج اليوم بعد أن صرح السيد حسين صبري اللامي رئيس اللجنة الدائمة للأمتحانات العامة، أن النتائج جاهزة بعد أن أعتمدها السيد وزير التربية العراقية وسوف ترفع على موقع الوزارة خلال الساعات القادمة.

موقع وزارة التربية العراقية

تعمل الحكومة العراقية على تلببية جميع احتياجات وزارة التعليم في العراق، حتى تؤدي دورها على الوجه الأمثل وتعمل وزارة التربية على ميكنة جميع مدخلات ومخرجات العملية التعليمية، من تسجيل الطلاب في الصفوف الأولى حتى أستخراج النتائج إلكترونياً، توفيراً للوقت والجهد واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الوزارة في تقديم الخدمات للطلاب والمعلمين.

موقع نتائج الصف الثالث متوسط

كما هو معروف فأن وزارة التربية لها الموقع الرسمي الخاص بها، وهو الموقع الأول الذي يستهدفه الطلاب في أستخراج نتائجهم، كما يوجد عدة مواقع أخرى مثل موقع نتائجنا وموقع ناجح، والعديد من المواقع الأخرى التي تتيح النتائج.