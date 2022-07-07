كورونا يجبر أستراليا على توسيع نطاق نشر لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات فى أستراليا، اليوم الخميس، إنها ستوسع نطاق طرح الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا اعتبارًا من الأسبوع المقبل حيث تكافح الزيادة المطردة فى حالات الدخول إلى المستشفيات التى تغذيها متغيرات أميكرون الجديدة القابلة للانتقال بشكل كبير "BA.4" و"BA.5".





ووفقًا لوكالة "رويترز"، حذرت ولاية نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان فى أستراليا، من أنها تشهد موجة جديدة من الإصابات التى يقودها المتغيران "BA.4" و"BA.5" من أوميكرون، وفى الوقت نفسه، قالت ولاية فيكتوريا إن هذه السلالات أصبحت مهيمنة فيها.

وأصبحت المتغيرات الفرعية الجديدة الآن هى سلالات كورونا السائدة فى العديد من البلدان، حيث حذر خبراء الأوبئة من أنها قد تؤدى إلى المزيد من حالات دخول المستشفى والوفيات لأنها تنتشر بسرعة أكبر من متغيرات فيروس كورونا الأخرى.

وقال وزير الصحة مارك باتلر خلال إفادة إعلامية: "الوباء لم ينته بعد، نحن ندخل موجة ثالثة تفرض ضغطا هائلا على نظامنا الصحى والمستشفيات".

قالت السلطات إن حوالى 4000 شخص موجودون حاليًا فى المستشفيات فى أستراليا يعانون من "كوفيد 19"، وهو أكبر عدد منذ أوائل فبراير، عندما تحملت أستراليا تفشى أوميكرون الكبير السابق.

وقال بتلر إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا سيكونون مؤهلين للحصول على الجرعة الرابعة اعتبارًا من يوم الاثنين، بعد أن قامت المجموعة الاستشارية الأسترالية للتحصين بتحديث توصياتها.

وستجعل التغييرات أكثر من سبعة ملايين شخص مؤهلين للحصول على جرعة معززة ثانية، فيما تم تقييد التطعيم حتى الآن للأشخاص فوق 65 عامًا أو المصابين بمرض خطير.

وبعد احتواء الفيروس إلى حد كبير من خلال قيود الحدود الصارمة وعمليات الإغلاق المفاجئ فى وقت سابق من الوباء، بدأت أستراليا فى التعايش مع الفيروس فى أواخر العام الماضى من خلال تخفيف متقطع للقيود بعد زيادة التطعيمات.

وألغت أستراليا أمس الأربعاء قاعدة تلزم المسافرين الدوليين بالإعلان عن حالة تطعيمهم ضد كورونا، مما يمثل نهاية قيود رئيسية أخرى.