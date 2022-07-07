التهاب الكبد الحاد مجهول المنشأ.. اليونان تعلن أول حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة روسيا اليوم نقلا عن بيان صدر عن المنظمة، أن الطفل المتوفى يبلغ من العمر 13 شهرا، وتم إدخاله إلى عيادة الأطفال الخاصة بسبب ارتفاع درجة الحرارة لمدة يومين والخمول، وأثناء الفحوصات، تم اكتشاف فشل كبدى ووذمة دماغية، وتوفى فى الحال".
التهاب الكبد الحاد مجهول المنشأ
ولفتت روسيا اليوم إلى أنه تم الإبلاغ عن 11 حالة أخرى فى اليونان ظهرت عليها أعراض التهاب الكبد الحاد مجهول المنشأ لدى الأطفال، وأغلبها لم تكن هناك حاجة إلى علاج خاص، كما لم تكن مصحوبة بأية مضاعفات.
فى حين ذكرت تقارير منظمة الصحة العالمية، أنه تم تسجيل 920 حالة من هذا القبيل فى 33 دولة فى جميع أنحاء العالم.
ولفتت الصحة العالمية إلى أنه تطلبت 45 حالة منها زراعة كبد، وانتهت 18 حالة بالوفاة، مشيرة إلى أنه فى الأسابيع الأخيرة شهد العالم تراجعا مطردا فى حالات الإصابة بمرض التهاب الكبد الحاد مجهول المنشأ.
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