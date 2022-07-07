نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. رابط epedu.gov.iq لمعرفة نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية اليوم رابطًا للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2021/2022، وذلك للحصول عليها بسهولة، حيث من المقرر ظهور النتيجة يوم الخميس الموافق السابع من يوليو.، وذلك قبل عيد الأضحى المبارك، وسيتم إعلان النتائج على رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، وقد تسبب هذا في زيادة البحث عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق للعام الدراسي 2022، حيث من المقرر إعلان النتائج خلال الساعات القليلة القادمة.
نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022
وصرحت وزارة التربية والتعليم العراقية، أن نتيجة الصف الثالث المتوسط لهذا العام ستظهر خلال الأيام القادمة، دون التصريح بموعد رسمي، إلا أنه من المرجح أن تكون الخميس، مما جعل الطلاب يتهافتون على البحث عن النتيجة على جميع مواقع البحث، حيث ينتظرونها بكثير من القلق والأمل في تحقيق النجاح، وأشارت وزارة التربية والتعليم العراقية، أنه قد تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات، ورصد الدرجات وتحميلها على المواقع الإلكترونية المخصصة لإعلان النتائج، مثل موقع نتائجنا وموقع ملازمنا، وذلك بمجرد صدور نتائج الدور الأول.
طريقة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022
وتعتبر الطريقة الإلكترونية هي المعتمدة كي يعثر الطالب على النتيجة الخاصة به وبكل سهولة، وقد قررت التعليم أن تكون كافة الأخبار والمعلومات التي تتعلق بالنتيجة متاحة على الموقع وهو ما يعد مطمئن بشكل كبير لكافة الطلاب، وقد تم الإعلان عن أن النتيجة لهذا العام تعد نسبة نجاحها هي الأعلى من العام الماضي، وهو ما يعد بشرى لكافة الطلبة الطالبات، واستعرضت وزارة التربية والتعليم العراقية أيضًا الخطوات التي يمكن من خلالها الحصول على النتائج فور ظهورها، وقد جاءت كالتالي:
- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية“.
- الضغط على نتائج مرحلة الدراسة.
- اختيار نتيجة الصف الثالث المتوسط.
- اختيار الجولة الأولى.
- إدخال رقم امتحان الطالب.
- التأكد من دخول البيانات بشكل صحيح.
- الضغط على زر استخراج النتيجة.
- وجدير بالذكر، أن نتائج الطلاب سيتم ظهورها على عدة مراحل، وذلك حسب المحافظات التي تم توزيعها في مجموعتين، حيث إن المجموعة الأولى ستظهر نتائجها قبل المجموعة الثانية، وقد صرحت الوزارة بأسماء تلك المحافظات على موقعها الرسمي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآن.. رابط epedu.gov.iq لمعرفة نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.