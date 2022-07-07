الآن.. رابط epedu.gov.iq لمعرفة نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية 

أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية اليوم رابطًا للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2021/2022، وذلك للحصول عليها بسهولة، حيث من المقرر ظهور النتيجة يوم الخميس الموافق السابع من يوليو.، وذلك قبل عيد الأضحى المبارك، وسيتم إعلان النتائج على رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، وقد تسبب هذا في زيادة البحث عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق للعام الدراسي 2022، حيث من المقرر إعلان النتائج خلال الساعات القليلة القادمة.

نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022

وصرحت وزارة التربية والتعليم العراقية، أن نتيجة الصف الثالث المتوسط لهذا العام ستظهر خلال الأيام القادمة، دون التصريح بموعد رسمي، إلا أنه من المرجح أن تكون الخميس، مما جعل الطلاب يتهافتون على البحث عن النتيجة على جميع مواقع البحث، حيث ينتظرونها بكثير من القلق والأمل في تحقيق النجاح، وأشارت وزارة التربية والتعليم العراقية، أنه قد تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات، ورصد الدرجات وتحميلها على المواقع الإلكترونية المخصصة لإعلان النتائج، مثل موقع نتائجنا وموقع ملازمنا، وذلك بمجرد صدور نتائج الدور الأول.

طريقة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022

وتعتبر الطريقة الإلكترونية هي المعتمدة كي يعثر الطالب على النتيجة الخاصة به وبكل سهولة، وقد قررت التعليم أن تكون كافة الأخبار والمعلومات التي تتعلق بالنتيجة متاحة على الموقع وهو ما يعد مطمئن بشكل كبير لكافة الطلاب، وقد تم الإعلان عن أن النتيجة لهذا العام تعد نسبة نجاحها هي الأعلى من العام الماضي، وهو ما يعد بشرى لكافة الطلبة الطالبات، واستعرضت وزارة التربية والتعليم العراقية أيضًا الخطوات التي يمكن من خلالها الحصول على النتائج فور ظهورها، وقد جاءت كالتالي: