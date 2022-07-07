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عمر شويل - جدة طريقة تجديد تصريح الإقامة في الإمارات 2022 والرسوم الجديدة التي حددتها الحكومة الإماراتية في مطلع العام الجاري 2022 والتي تختلف علي حسب المدة الزمنية التي يقيم فيها الشخص داخل الأمارات، حيث أتاحت الحكومة للمقيمين تجديد الإقامة إلكترونيا بالإضافة إلي العديد من الخدمات الإلكترونية الأخري التي وفرتها الحكومة الإماراتية مثل خدمات تصريح العمل وخدمة الأخطار بالتأخير وغيرها من الخدمات الإلكترونية المختلفة.

طريقة تجديد تصريح الإقامة في الإمارات 2022

يتمكن الشخص من تجديد الإقامة إلكترونيا عبر طريقين الطريقة الأولي الدخول علي الموقع الإلكتروني www.ica.gov.ae أو الدخول على تطبيق الإلكتروني المتاح على المتجر الإلكتروني ومن ثم التسجيل في الموقع أو إنشاء حساب ومنها اختيار خدمة تجديد إصدار تصاريح إقامة ومنه تقديم الطلب ومراجعة البيانات وتسديد الرسوم المطلوبة وإتباع باقي الخطوات أما الطريقة الثانية يمكنكم تمن خلال إتباع الخطوات كما يلي:

الدخول إلى رابط موقع وزارة الداخلية .

. الضغط فوق (تسجيل الدخول).

تسجيل كلمة السر واسم المستخدم.

الضغط فوق رمز تسجيل.

النقر فوق كلمة إعلان.

الضغط علي قائمة الخيارات للشخص المكفول.

قم بتسجيل البيانات المطلوبة.

تكلفة تجديد الإقامة في الإمارات للأسرة

حددت الحكومة الإماراتية بعض الرسوم، لكل شخص يرغب الاستمرار في العيش والعمل داخل الإمارات دون التعرض إلى أي عقوبة، فمن ضمن الرسوم المطلوبة هي رسوم العائلة أي الرسوم التي يدفعها الشخص المقيم لكي يتمكن من جلب زوجته أو استمرارها بداخل الأمارات وكذلك الأطفال حيث تبلغ هذه الرسوم 700 درهم أماراتي.

رسوم تجديد الإقامة للعمال

يتمكن الشخص العامل داخل الأمارات تجديد الإقامة لمدة عام سنويا بقيمة 270 درهم أماراتي كما تجد بعض الأشخاص تقوم بدفع 130 درهم إمارتي أخر في حالة الحصول علي خدمات الطلب العاجل.

غرامات تأخير تجديد الإقامة 2022 بالأمارات

تبدأ الغرامات في اليوم الأول إلي 125 درهم إماراتي كما يتم زيادة 25 درهم عن كل يوم يعقب اليوم الذي يليه كما ترفع الغرمات تباعا حيث بعد مرور 6 اشهر يتم رفع غرامة تصل إلى 50 درهم عن كل يوم يمر بعد 6 اشهر كما ترتفع العقوبة اكثر بعد مرور عام أي يتم زيادة عقوبة كل يوم يمر بعد العام إلي 100 درهم.

المستندات المطلوبة لتجديد الإقامة

يتطلب لتجديد الإقامة بعض الأوراق التي ينبغي توفيرها وهي كالتالي:

يجب علي الشخص تقديم صورة واصل جواز السفر.

تقديم نموذج الطلب به جميع البيانات والمعلومات ومرفق معه صورة شمسية.

تجهيز وتسليم جواب الفحص الصحي المعتمد من وزارة الصحة.

مهلة تجديد الإقامة في الإمارات 2022

منحت دولة الإمارات العربية المتحدة فترة زمنية يتمكن من خلال الشخص تعديل وضعه بشكل قانوني لا تتجاوز هذه المدة أكثر من 30 يوم، خلال هذه الفترة ينبغي على الشخص المقيم تعديل وضعه قبل انتهاء هذه الفترة، وذلك تجنباً لعدم وقوع أي غرامات على الشخص المقيم.

فحوصات تجديد الإقامة في الإمارات 2022

يحتاج المقيمين في الامارات إلى تقديم بعض من الفحوصات الطبية التي تثبت خلو المقيمين من الأمراض الحرجة المعدية مثل أمراض فيروسات تقليل المناعة وغيرها، لذا يشترط على المقيمين الذين يتجاوز عمرهم عن ثمانية عشر عام، التوجة لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم المستندات المطلوبة بما فيهم مستندات الفحص الطبي المعتمد.

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