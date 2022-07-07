وزارة الاقتصاد الروسية: تباطؤ التضخم السنوى إلى 16.19

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس": "تسارعت الأسعار خلال الأسبوع من 25 يونيو إلى 1 يوليو 2022 فى ضوء المراجعة السنوية لنفقات المرافق العامة فى 1 يوليو 2022.
وعلى أساس سنوى، تباطأت معدلات نمو الأسعار إلى 16.19%".
ويواصل قطاع الأغذية توفير التأثير المقيد الأساسى للتضخم (انخفض بنسبة 0.38% بنهاية الأسبوع)، حيث تنخفض أسعار الفواكه والخضروات بوتيرة عالية.
كما يتباطأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأخرى.
وكان عمدة مدينة موسكو، سيرجى سوبيانين، قال الثلاثاء الماضى، إن حرب العقوبات الغربية على روسيا لم تؤد إلى انخفاض حاد فى الاقتصاد.
وقال عمدة موسكو، خلال انعقاد اجتماع اللجنة الحكومية لزيادة استقرار الاقتصاد الروسى فى مواجهة العقوبات الغربية على روسيا، إن حرب العقوبات التى شُنت ضدنا على جميع الجبهات لم تؤد إلى هبوط حاد فى الاقتصاد وتوتر فى المجال الاجتماعى والاقتصادى.
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