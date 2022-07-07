من هو خطيب الأميرة إيمان عبدالله الثاني .. إليك المفاجأة

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عمر شويل - جدة خطيب الأميرة إيمان عبدالله الثاني ، ظهرت العديد من الأسئلة حول ماهية خطيب الأميرة إيمان عبدالله الثاني منذ أن تمت خطبتها، وحتى وقتنا الحالي لا تتواجد العديد من المعلومات حول خطيب أميرة الأردن، ومن الجدير ذكره أنه تم عقد خطبة صاحبة السمو الملكي على السيد جميل ألكساندر ترميوتس في حفل بسيط بين أفراد الأسرة.

وحضر كل من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بالإضافة إلى صاحبة الجلالة الملكة رانيا، وكل من أصحاب الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولا سيما أصدقاء الأميرة سلمى عبدالله الثاني، بالإضافة إلى أنه ظهور بعض الصور الرسمية لخطبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، وكانت أحدى الصورة عبارة عن قطعة من الألماس الكلاسيكي، مع ظهور الأميرة في إطلالة رقيقة وبسيطة حيث قامت بارتداء فستانًا فضفاض يتناسب مع بدلة خطيبها السيد جميل ألكساندر ترميتوتس.

وقامت جلالة الملكة رانيا على تهنئة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني بمناسبة خطبتها من خلال الحساب الرسمي لها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال كتابة بعض الكلمات المؤثرة الصادقة.

معلومات عن خطيب الأميرة إيمان عبدالله الثاني

خطيب الأميرة إيمان عبدالله الثاني يدعى جيمي ألكساندر ترميوتس، ولكنه قام بتغيير أسمه ليصبح جميل ألكساندر ترميتوتس، وقد استطاع الحصول على بكالوريس في العلوم الإدارية وذلك عام 2016 من جامعة فلوريدا الدولية، وبالنسبة لأصوله فإن أصوله من كاراكاس عاصمة فنزويلا، والتي تعتبر من أضخم وأكبر المدن المتواجدة في أمريكا الجنوبية.

وبالرغم من أن جد خطيب سمو الأميرة إيمان من الأصول اليونانية إلا أنه قد استقر في فنزويلا، وتمكن من تأسيس العديد من الشركات الكبرى الناجحة، ومن أفضل وأكبر الشركات التي قام بإنشائها هي الشركات المتخصصة في مجال العطور.

بالإضافة إلى أن خطيب الأميرة إيمان عبدالله الثاني يعمل على إدارة شركته الخاصة التي تم إنشاءها منذ عام 2015، وتقوم الشركة بتقديم الخدمات الاستثمارية، وبالتالي فإن الشركة تعمل على الاستثمار في العديد من المجالات المُختلفة مثل مجال التكنولوجيا، والتعليم، بالإضافة إلى مجال الرعاية الصحية والغذاء أيضًا، حيث أنها متخصصة في إدارة رأس المال الاستثماري.

ديانة خطيب الأميرة إيمان عبدالله الثاني

جميل ألكساندر ترميتوتس، شاب مسلم، يحمل درجة الباكلريوس في إدارة الأعمال، وهو في العقد الثالث من عمره، عمله حالياً في القطاع المصرفي في أمريكا وتحديداً ولاية نيويورك.