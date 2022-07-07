الـ Result .. نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول العراق || وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول ، ورد في موقع الأخبار العراقي الرئيسي أن أعمال التصحيح شارفت على الانتهاء، وقد أشار إلى مجهود المسؤولين في تخطي بعض العقبات التي واجهات اللجان الخاصة بتصحيح ومراجعة أوراق امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج السادس ستكون متاحة في غضون ساعات قليلة.

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول

مرحلة السادس الابتدائي ذات أهمية بالغة عند أولياء الأمور وكذلك عند الطلاب، وعلى هذا الأساس يتم تحديد العديد من القرارت الهامة التي تتعلق بمستقبل الطالب.

الطلاب الذين لم يتوفقوا في امتحانات الدور الأول يمكنهم تكرار المحاولة والاستعداد لخوض امتحانات الدور الثاني.

تم الأقرار بظهور نتائج السادس الابتدائي للدور الاول في بعض المحافظات العراقية ومنهم نيوني و الكرخ رقم واحد واثنان وثلاثة، وتم الإعلان أيضا عن نتائج الرصافة رقم واحد واثنان وثلاثة بالإضافة إلى ديالي والقادسية والنجف وغيرهم، بينما ل ازالت محافظة دهوك العراقية في انتظار نتائج الدور الأول.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022

اهتمت وزارة التربية والتعليم العراقية بتطوير المواقع الإلكترونية الرسمية التي تجعل الطالب أو ولى الأمر قادرا على معرفة نتائج الدور الأول 2022 خطوات قصيرة جداً.

أشارت وزارة التربية العراقية أن النتيجة سيتم رفعها على موقع الوزارة الرسمي فقط، ونفت خبر رفع نتائج السادس على اي موقع أخر.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول

في البداية يجب تصفح الموقع الرئيسي لـ وزارة التربية والتعليم العراقية .

. عبر اتباعك لبعض الخطوات المنظمة تستطيع الاستعلام عن نتيجة الطالب باسمه ورقم المقعد الخاص به.

اختر عبارة “نتائج الطلاب”.

ثم انتقل إلى اختيار عبارة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي.

أضف البيانات المطلوبة في الإمكان المحددة لها مسبقا.

ستظهر النتيجة مباشرة بمجرد أن تضغط على عبارة “عرض النتيجة”.

وفي ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا طرق الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022، بالإضافة إلى الخطوات التفصيلية لكيفية الحصول على النتائج عبر موقع الوزارة، مع خالص الرجاء بالنجاح والتوفيق لأبناء العراق.