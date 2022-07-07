نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض 2022- 1443.. وكيفية أدائها في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض 2022- 1443التوقيت المنتظر هذه الأيام بجانب موعد وقفة عرفة الذي يتوافق في يوم الجمعة 8 يوليو الجاري، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك السبت 9 يوليو، وحددت البحوث الفلكية أوقات صلاة العيد 1443 السعودية بمختلف مدنها، ويستعد المسلمون لاستقبال عيد الأضحى المبارك بشراء الأضاحي بمختلف أنواعها لذبحها من بعد أداء صلاة العيد والتي نوضح طريقتها في البيت، وهل يوجد اختلاف بين أداء صلاة العيد في البيت عن المسجد أم لها، بجانب عرض موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الرياض 2022- 1443 أكبر مدن المملكة العربية السعودية.

موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض 2022- 1443

حدد موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الرياض 2022- 1443 عاصمة المملكة العربية السعودية بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة، على أن يكون توقيت صلاة عيد الأضحى 2022 الرياض في تمام الساعة 5:31 صباحً، فهي أكبر مدن المملكة من حيث المساحة ويقطنها الكثيرون سواء من المواطنين أو المقيمين بغرض العمل والزيارة لأهلهم.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية

نستعرض توقيت صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية بمختلف المدن على النحو التالي:

مدينة جدة الساعة 6:06 صباحًا

مكة المكرمة الساعة 6:04 صباحًا

المدينة المنورة الساعة 6:05 صباحًا

الطائف الساعة 6:02 صباحًا

نجران الساعة 5:54 صباحًا

تبوك الساعة 6:04 صباحًا

الدمام الساعة 5:14 صباحًا

القطيف الساعة 5:14 صباحًا

طريقة أداء صلاة العيد في البيت

طريقة أداء صلاة العيد في البيت مثل الصلاة في المسجد والساحات الكبرى وتكون بعدد ركعتين يمكن أدائهم من خلال الخطوات الآتية:

تبدأ بتكبيرة الإحرام ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يكبر 7 تكبيرات يرفع فيهن يديه.

قراءة الفاتحة ثم آيات من القرآن يُستحَب أن تكون سورة الأعلى. ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة. ويستوفي الرُّكوع، والرَّفع منه، والسّجود.

أداء الركعة الثانية ويُكبِّر 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام على صفة تكبير الركعة الأولى. وبعد ذلك يقرأ الفاتحة، وآيات من القرآن ويفضل قراءة آيات سورة الغاشية، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفي الرُّكوع، والرَّفع منه، والسّجود، ثم يجلس للتَّشهُّد ويُسلِّم مثل أي ركعة.

بهذا نكون قد شرحنا كل ما يتعلق بميعاد صلاة عيد الأضحى في الرياض 2022- 1443، بالإضافة إلى كيفية أدائها.