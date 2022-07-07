نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022 – 1443 “بلاد الحرمين” .. ومظاهر الاحتفال بالعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022 اقترب وسط ترقب المسلمون في كل بقاع الأرض يوم عرفة 2022 السعودية فممن لم يؤدى مناسك الحج يقوم بالصيام يوم عرفة كسنة نبوية، فضلاً عن أن تاريخ عيد الأضحى 2022 السعودية من المواعيد المقدسة فهو ثانى عيد للمسلمين عقب عيد الأضحى المبارك، واستعدت المملكة العربية السعودية لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتغيير كسوة الكعبة فضلا عن رفع حالة الطوارئ لاستقبال الحجاج من كل بقاع الأرض، وسط إجراءات احترازية لحماية المصلين من فيروس كورونا ومع انتشاره بين المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية في موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022 المنتظر. فضلاً عن تحضير الأضاحي من الغنم والجمل والبقر لذبحهم وفقًا لرؤية قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما يذبح ابنه إسماعيل، وبعد ذلك تم ذبح الكبش، لتكون منذ ذلك اليوم يتم ذبح الأضاحي وتوزيعها على الأقارب والمحتاجين كسنة متبعة، عقب صلاة عيد الأضحى المبارك حتى ثالث أيام العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022

يحدد موعد صلاة عيد الأضحى 2022 بعد ربع ساعة أي 15 دقيقة من شروق الشمس، ليتراوح ما بين 5:14 حتى 6:06 صباحًا. وتم رصد موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022 بمختلف المدن من خلال الجدول التالي:

المدينة التوقيت

مدينة جدة الساعة 6:06 صباحًا

مكة المكرمة الساعة 6:04 صباحًا

الرياض الساعة 5:31 صباحًا

المدينة المنورة الساعة 6:05 صباحًا

الطائف الساعة 6:02 صباحًا

نجران الساعة 5:54 صباحًا

تبوك الساعة 6:04 صباحًا

الدمام الساعة 5:14 صباحًا

القطيف الساعة 5:14 صباحًا

تاريخ عيد الأضحى 2022 السعودية

موعد عيد الأضحى 2022 اقترب فلا يتبقى سوى أيامًا قليلة فهو يتوافق في اليوم العاشر من ذي الحجة عام 1443 هجري فلكيًا الموافق السبت 9 يوليو الجار. وسافر الكثير من المسلمين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج هذا العام من مختلف الدول العربية والأجنبية.

مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى

تتعدد مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى وكذلك أداء صلاة عيد الأضحى ولعل أبرزهم الآتي:

ذبح الأضاحي الاغتسال لبس أحسن الثياب التطيب الذهاب إلى المسجد أو الساحة مع التكبير لأداء صلاة العيد

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بتوقيت صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022 – 144. في “بلاد الحرمين” ومظاهر الاحتفال بالعيد.