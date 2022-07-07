نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدرت الان| نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٢ مركز نتائجنا عموم المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٢ نتائجنا والتي تعلنها وزارة التربية العراقية على موقعها قريبًا جداً، عن نشر نتائجنا نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2022 خلال الساعات القليلة القادمة، بعد أن انتهت مراكز التصحيح والتقدير من الأعمال المنوطة بها في كل المواد التي خاضها الطلاب، بما فيها مادة الفيزياء حيث انتهت أعمال تصحيح ورصد درجات الطلاب يوم السبت الماضي من هذا الأسبوع.

تم إعلان نسب النجاح منذ قليل ضمن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022 حيث نشرت وزارة التربية العراقية بخصوص نسب النجاح في مختلف المواد، الفيزياء بلغت 92% والكيمياء 91% واللغة الإنجليزية بلغت فيها نسبة النجاح 86% وكذلك الفرنسية 89% وكلها أعلى مع العام الماضي، على أن يتم نشر وإعلان نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٢ نتائجنا الدور الاول بكور اليوم الخميس الموافق 7-7-2022.

نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول ٢٠٢٢

تجدر الإشارة إنه تم تحديد من قبل وزارة التربية العراقية موعداً نهائيًا لنشر وإعلان ننتائج الصف الثالث متوسط 2022 الدور الاول لتظهر بشكل إلكتروني لعموم المحافظات في توقيت واحد، ليكون قبل إجازة عيد الاضحى المبارك، ومن المتوقع بشكل كبير أن يكون يوم الأربعاء أو يوم الخميس من الأسبوع الجاري هو الموعد النهائي لإعلانها.

ما زال موقعكم موقع ثقفني يتابع صدور نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول نتائجنا، حيث ننشر أسماء الأوائل ونسب النجاح خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أنه من المقرر أن تكون أعلى من العام الماضي والتي كانت قد بلغت 74% وفقا لما أعلنه وزير التربية والتعليم في دولة العراق خلال تصريحات صحفية متلفزة سابقة.

نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٢ نتائجنا

نتائج الثالث متوسط 2022 بغداد (خلال ساعات)

نتائج الثالث متوسط الدور الاول كركوك (خلال ساعات)

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول الانبار (خلال ساعات)

نتائج الثالث المتوسط الكرخ الاولى والثانية والثالثة (خلال ساعات)

نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول ٢٠٢٢ الرصافة الاولى والثانية والثالثة (خلال ساعات)

نتائج الثالث متوسط 2022 ذي قار (خلال ساعات)

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022 بابل (خلال ساعات)

نتائج الثالث متوسط 2022 نينوى (خلال ساعات)

نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٢ كربلاء (خلال ساعات)

نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٢ الدور الاول النجف (خلال ساعات)

نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول موقع نتائجنا (خلال ساعات)

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2022 المثنى (خلال ساعات)

نتائج الثالث المتوسط ٢٠٢٢ نتائجنا ذي قار (خلال ساعات)

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2022 اربيل (خلال ساعات)

نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول الديوانية (خلال ساعات)

رابط نتائج الثالث المتوسط نتائجنا 2022 السليمانية (خلال ساعات)

نتائج الثالث متوسط نتائجنا ٢٠٢٢ واسط (خلال ساعات)

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول صلاح الدين (خلال ساعات)

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول

نتائج الثالث المتوسط 2022 نتائجنا – متابعة لحظة بلحظة

يمكنك الاستعلام على نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2022 عموم المحافظات من ثقفني فور صدورها خلال ساعات عن طريق كتابة تعليق يحتوي رقم الهوية في تعليق في أسفل المقالة.