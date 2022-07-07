دعم صغار مربي الماشية 2022 وفق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالسعودية

دعم صغار مربي الماشية 1443- 1444 واحد من أهم برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمملكة التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، والتي تم تدشينها لتحقيق رؤية المملكة 2030 للعمل على الوصول لأقصى استفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحق، كذلك للإرتقاء بالقطاع الزراعي ومشتقاته بالمملكة، من خلال تقديم دعم مالي مباشر لصغار المزارعيين وأسرهم وفق شروط الاستحقاق والأهلية المنصوص عليها ببرنامج الدعم، ويتم التقديم على طلب الدعم المالي الحكومي إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي المخصص لذلك، كما يتم صرف الدعم للمقبولين بالبرنامج من يوم 1 وحتى يوم 10 ميلادي من كل شهر، وبعد صدور أمر ملكي بتخصيص 20 مليار ريال سعودي لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، تم استهداف مبلغ مالي يقدر ب 8 ريال سعودي للرأس من الماعز والضأن، و40 ريال سعودي للرأس من الإبل، و60 ريال للرأس من الأبقار لبرنامج دعم صغار مربي الماشية بالسعودية.

شروط دعم صغار مربي الماشية بالمملكة 1443-1444 برنامج الإعانات الزراعية النسخة الجديدة

في نفس السياق السابق ذكره فلاستحقاق الدعم المالي المباشر المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لابد من توافر العديد من المتطلبات التي تؤكد أهلية المتقدم لطلب الدعم نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا أن يكون المتقدم لطلب الدعم سعودي الجنسية.

أيضًا شرط أن يكون المتقدم لطلب الدعم حامًا لبطاقة النقل.

كذلك يجب أن يكون من صغار مربي الماشية وليس له أي عمل بالقطاع العام أو القطاع الخاص.

كما شرط ألا يكون المتقدم مودع بالسجن أو موقوف أو مقيم إقامة كاملة في احدى دور الإيواء بالسعودية.

يجب ألا يكون المقتدم للدعم أو المتقدمة للدعم المالي أقل من 21 سنة.

أيضًا شرط حصول المتقدم لطلب الدعم على البطاقة الصحية التي تثبت التزام مربي الماشية بكافة الشروط الصحية والفنية المتعلقة بالماشية المعتمدة من وزارة الزراعة.

كذلك يجب أن يكون لطالب الدعم حساب بنكي نشط.

أيضًا أن يكون طالب الدعم مسجل بالبوابة الإلكترونية.

شرط أن يتقدم طالب الدعم عبر البوابة الإلكترونية بطلبه أو على احدى التطبيقات المعتمدة من الوزارة.

في النهاية شرط أن يكون راغب الاستفادة من دعم الماشية مقيم إقامة كاملة بالسعودية بفترة الاستفادة من الدعم.

رابط التسجيل وتقديم طلب دعم صغار مربي الماشية بالسعودية 1443

ولراغبي تسجيل طلب دعم صغار مربي المواشي على المتقدم اتباع الخطوات التالية بالترتيب: