اخبار الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣ صرف راتب اضافي لمستفيدي الضمان بأوامر ملكية السعودية

اخبار الضمان الاجتماعي المطور لشهر ذي الحجة 1443 وفق آخر تصريحات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 الموافق 6 ذي الحجة 1443 بعد صدور أوامر ملكية سامية بصرف راتب اضافي لمستفيدي معاش الضمان المطور والقديم، منحة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتبلغ قيمة المكرمة الملكية التي أمر بصرفها ملياري ريال سعودي، وبناء عليه قام معالي وزير الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي برفع أسمى معاني الشكر والامتنان لجلالة الملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على مراعاة كافة مستفيدي الضمان الاجتماعي بالدعم المالي المقدم بمناسبة عيد الاضحى المبارك 1443.

اخبار الضمان الاجتماعي المطور المكرمة الملكية 20 مليار ريال للضمان المطور وحساب المواطن

إضافة لما سبق ذكره فقد قامت وزارة الموارد البشرية بإعادة النشر عبر موقعها الرسمي تويتر الخبر العاجل الصادر من واس الأخبار الملكية بقيام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالموافقة على صرف وتخصيص 20 مليار ريال سعودي، للعمل على مواجهة ارتفاع الأسعار بعد الأزمة العالمية وقد تم تخصيص ما يعادل 10 مليار سعوودي منها لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وكذلك برنامج حساب المواطن والتي من المتوقع صرفها للمستحقين خلال الساعات القليلة المقبلة قبل موعد اجازة عيد الاضحى المبارك.

رابط الاستعلام عن الراتب الاضافي الضمان الاجتماعي المطور والقديم شهر يوليو 2022

كذلك للاستعلام عن صرف الراتب الاضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي شهر يوليو 2022 بامكانك اتباع الخطوات التالي ذكرها بالترتيب:

أولًا الولوج إلى بوابة معاش الضمان الاجتماعي الإلكترونية الرسمية.

الإلكترونية الرسمية. يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية، ومن ثم كتابة رقم المرور والنقر على أيقونة التالي.

كذلك قم بكتابة رمز التحقق الظاهر أمامك على الشاشة، ومن ثم التقر على خانة تأكيد طلب الاستعلام عن الضمان .

الظاهر أمامك على الشاشة، ومن ثم التقر على خانة تأكيد . في النهاية تظهر على الشاشة أمامك كافة المعلومات المتعلقة براتب مستحقات الضمان الاجتماعي.

آخر موعد للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

في الختام وجب التنويه بأن وفق آخر تصريحات وزارة الموارد البشرية التي حثت فيه كافة المواطنين المستفيدين من معاش الضمان، بتحديث بياناتهم والتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 2022، وأن آخر موعد للقيام بالتحديث هو 30 أكتوبر 2022 الموافق 5 ربيع ثاني 1444هـ وفي خلال تلك الفترة الانتقالية للمنظومة، لن يتأثر صرف معاش مستحقي الضمان القديم أو الجديد بتلك التحديثات.