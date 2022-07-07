نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح الحج 2022 عبر منصة أبشر وبوابة مقيم الإلكترونية السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصريح الحج 2022 هو أحد بدائل تصريح دخول مكة للسماح بالدخول للأراضي المقدسة السعودية والذي تم العمل به منذ شهرين استعدادًا لاستقبال موسم الحج 1443 بناء على ما صرح به المتحدث الرسمي للأمن العام السعودي العميد سامي بن محمد الشويرخ، حيث يتم الحصول على التصريح من مراكز الضبط الأمني المؤدية لمكة المكرمة، وبناء عليه تم منع المقيمين الغير حاصلين على التصريح من دخول مكة، كذلك شددت وزارة الحج والعمرة عبر مقعها الرسمي الإلكتروني تويتر على دعوة الحجيج للتحقق من تأشيرة الحج حيث تأشيرة الزيارة بغرض السياحة لا تخول الزائر من أداء مناسك الحج، أو العمرة خلال موسم الحج 1443.