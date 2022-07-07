الموعد المحدد للتسجيل في جامعة الملك عبد العزيز وأهم شروط القبول 1444

أعلنت العمادة الخاصة بالدراسات العليا ،بجامعة الملك عبد العزيز ،عن موعد التسجيل بالحامعة لعام 1444،وأهم شروط القبول ،حيث أن هذه الجامعة ،تعتبر واحدة من أهم ،وأشهر الجامعات السعودية ،وهي تقدم العديد من الخدمات المميزة للطلاب ،بإتباعها أساليب حديثة للتعليم ،والتي يمتاز بالمرونة ،بالإضافة إلي السماح للطلاب بالتسجيل في نظام السنة التحضرية ،الذي يقوم بتعزيز مهارات التواصل لدي الطلاب ،وأيضا خريجي المرحلة الثانوية العامة ،وبذلك يسهل عليهم إختيار التخصصات المناسبة لهم ،كما تقوم الجامعة بتقديم العديد من البرامج الدراسية ،مثل البكالوريوس ،والدراسات العليا ،والعديد من البرامج الدراسية الصيفية، التي تضم كافة التخصصات ،وكل هذا يجعل طلاب الثانوية العامة ينتظرون موعد التسجيل في جامعة المللك عبد العزيز ،من أجل الإلتحاق بها ،والإنضمام إلي البرامج التعليمية الخاصة بها.

الموعد المحدد للتسجيل في جامعة الملك عبد العزيز لعام 1444

أغلنت عمادة الدراسات العليا ،بجامعة الملك عبد العزيز السعودية ،عن الموعد المحدد للتسجيل ،والقبول قي الدراسات العليا لعام 1444 ،وهي تشمل الدراسات العليا العامة ،والنوعية ،وهي تكون كالأتي:

أولا:يكون الموعد المحدد للتقديم ببرنامج الدراسات العليا العامة ،لعام 1444 ،في يوم الأحد الموافق 26 من يوليو لعام 2022 ،ليستمر التقديم حتي يوم الأحد الموافق 17 من يوليو 2022.

والنسبة للتقديم في برنامج الدراسات العليا النوعية تكون في يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر 2022 ،و يستمر حتي يوم الخميس 24 نوفمبر 2022.

الشروط الواجب توافرها للقبول في جامعة الملك عبد العزيز 1444

لكي يتم قبول الطالب في جامعة الملك عبد العزيز السعودية ،لابد أن يتوافر فيه عدة شروط ،حتي تتم عملية التسجيل ،والقبول بنجاح ،وهذه الشروط تتمثل في:

أولا:يلزم أن يكون الطالب المتقدم للجامعة ،سعودي الجنسية ،ويحمل جواز سفر سعودي.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل علي شهادة الثانوية العامة كحد أدني ،أي كان الشهادة من داخل المملكة ،أو خارجها.

أن يجتاز الطالب المتقدم كافة إختبارات القدرات التي تقدمها الجامعة ،بطريقة رسمية.

لابد أن يجتاز الطالب المتقدم الإختبار التحصيلي ،أيا كان للمسارات العلمية ،أو المسارات الإنسانية.

يلزم أن يكون للطالب المتقدم شهادة تفيد حسن السير ،والسلوك ،وعدم فصله من أي كلية ،أو جامعة أخري، لأسباب سوء الأخلاق ،او تصرفات غير لائقة لقيم المجتمع.

يشترط أن يمر فترة ثلاث شهور كحد أدني ،بعد الإنسجاب من إحدي الجهات التعلمية.

وأخيرا:يتم إرفاق كافة الأوراق المطلوبة ،وكتابة جميع البيانات الشخصية بطريقة صحيحة.

كيفية التسجيل في جامعة الملك عبد العزيز السعودية 1444

قد أتاحت الجامعة خدمة مميزة ،وهي الإهتمام بالخدمات الإلكترونية ،ويمكن التقديم بطريقة إلكترونية، من أجل التسهيل علي المتقدمين ،وتوفير الوقت ،والجهد لهم ،وأيضا منعا للتكدس ،والإزدحام ،حيث تم إتاحت للطالب معرفة كافة المسارات التعلمية ،والفروع التعلمية، وكافة التخصصات ،ويمكن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز السعودية.