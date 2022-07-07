نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم طلب الاعتراض على مبلغ الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن أصبح الدعامة الرئيسية لملايين المواطنين السعوديين خاصة بعد حالة الركود بسبب جائحة كورونا، ويستفيد من حساب المواطن الكثير من المطلقات والأرامل الذين يثبت استحقاقهم للدعم في ظل جهود المملكة لرفع حالة المواطن السعودي، وأن يعيش عيشة كريمة،ولذلك أعلن برنامج حساب المواطن على أن المستفيدين من الدعم المادي المقدم لهذه الدفعة وصل إلى حوالي 78٪، وقد بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة حوالي 1046 ريال سعودي مخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، ولذلك قد بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين 92٪، حيث أن بلغ عدد المستفيدين والتابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد وتابع، حيث أن قد بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 192 ألف مستفيد وتابع للدعم الأسرى، مشكلين 8٪ من إجمالي المستفيدين والمستفيدات الرئيسيين من الدعم المادي المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

بالإضافة إلى ذلك أن قد بلغ إجمالي نسبة أرباب الأسر وصلت إلى حوالي 93٪، حيث أن ربات الأسر نسبتهم 7 ٪، ولذلك تم الإعلان على أن قد بلغ نسبة الإناث المستقلات 41٪ ونسبة الذكور المستقلون حوالي 59٪، حيث وضح برنامج حساب المواطن على أن 88٪ من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 12٪ على الاستحقاق الجزئي والأدنى من الدعم المادي.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن عن خطوات تقديم طلب الاعتراض على مبلغ الاستحقاق، حيث تم الإعلان من قبل مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ تويتر على بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ حساب المواطن، ولذلك تقديم طلب الاعتراض يقدم بعد إيداع الدفعة بعدة أيام قليلة، ولذلك برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية يقوم بتقديم حق الاعتراض لجميع المواطنين المستفيدين من الدعم المادي المقدم.

خطوات تقديم طلب الاعتراض على مبلغ الاستحقاق :

يجب على المستفيد الدخول على البوابة الرسمية الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن. يجب على المستفيد إدخال كافة البيانات المطلوب إدخالها صحيحة. يجب على المتقدم النقر على أيقونة “الشكوى”.

ومن المنتظر أن يجب على المستفيد أن يقدم الشكوى ويتعامل معاها ، أما في حالة قبول الشكوى سوف يتم صرف تعويض كامل للمواطن السعودي المستفيد، أو مبلغ الاستحقاق المخصص من الدعم المادي المخصص بأثر رجعي عن الدفعات الماضية لحساب المواطن السعودي، ومن المستفاد أن برنامج حساب المواطن أعلن عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم، على الموقع الرسمي للتواصل الاجتماعي تويتر عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ المستحق من الدعم المادي المخصص.

زادت محركات جوجل في البحث عن نسبة أرباب الأسر السعودية المستحقة من الدعم المادي الشهري لمستفيدي حساب المواطن، على أن يكون قد بلغ نسبة مئوية تصل إلى 92% أما بالنسبة لأرباب الأسر المنتجة قد بلغت نسبتهم حوالي 8% وأضاف إلى ذلك أن نسبة الإناث المستقلات حوالي 45% وشكل الذكـور المستقلون 55% وقد أكد على أن 83% من إجمالي المستقلين الرئيسين الذين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، وأكد على أن حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى من الدعم المادي، حيث أن نقوم التسجيل إلكترونياً باتباع كافة الخطوات الموضحة لسيادتكم في هذا المقال.

كيفية التسجيل في حساب المواطن: