رابط استمارة التقديم على المعين المتفرغ 2022 ur.gov.iq والشروط لذوى الإعاقة

التقديم على المعين المتفرغ 2022 يتم من خلال الإنترنت عبر بوابة الحكومة العراقية الإلكترونية، حيث يتساءل الكثير من الأهالي من دولة العراق والمواطنين، الذين يرغبون في التقدم إلى برنامج المعين المتفرغ لرعاية المعاق، عن استمارة المعين المتفرغ المطلوبة للتقديم وهذا البرنامج هو برنامج قد خصصته وزارة العمل والشئون العراقية لرعاية المعاقين، والأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية الآخرين كما يزداد البحث عن رابط تقديم المعين المتفرغ حيث فقد صرحت وزارة العمل والشئون العرقية على أن الاستمارة متوفرة لرعاية مختلف ذوي الاحتياجات الخاصة، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال أهم الشروط المطلوب توفرها للاشتراك في برنامج المعين المتفرغ، واستمارة التقديم.

شروط تقديم المعين المتفرغ 2022

الكثير يريد أن يعرف ما هي الشروط المطلوبة لتقديم المعين المتفرغ لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، ولذلك إليكم أهم الشروط المطلوبة والتي قد صرحت عنها وزارة العمل والشئون العراقية:

يجب على الشخص الذي يرغب في الاشتراك أن يزيد عمره عن ١٨ عام بينما لا يقل عن ٥٠ سنه.

لا يكون لديه عمل أخر ويكون متفرغ لرعاية المعاق.

كما أكدت الوزارة أيضا إلى أنه يكون راتب المخصص من حق الشخص المعين وليس من حق المعاق.

لابد أن يكون المشترك عراقي الجنسية، يجيد فهم لغة المعاق خاصة إذا كان يتعامل بلغة الإشارة.

أن يتمتع الشخص المتفرغ للرعاية بصحة جيدة ولدية خبرة ومعرفة بحالات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاص.

رابط استمارة تقديم المعين المتفرغ

وبعد وضحنا لكم أهم الشروط المطلوب توفرها للتسجيل في استمارة المعين المتفرغ سوف نوضح لكم كيف ملئ استمارة التقديم من خلال الرابط الرسمي للوزارة، والذي يتم الاشتراك والتقديم من خلاله، وسوف نوضح لكم هذا الرابط وخطوات الاشتراك: