نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “New” نتائج الثالث متوسط 2022 الخارجي ديالى نتائجُنا والموقع الوزاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرف معكم نتائج الثالث متوسط 2022 الخارجي ديالى، حيث سنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال كيف تقومون بالانتقال إلى موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية، وتقومون باستخراج نتيجة الثالث المتوسط الدور الاول الخاصة بكم بشكل صحيح وسليم عبرهما إلكترونيا، وخاصة أن النتائج يوجد نسبة كبيرة أنها ستظهر اليوم في خلال ساعات، وربما تظهر في أي لحظة الآن، حيث وصلنا من مصادر مقربة من وزارة التربية العراقية أن النتائج شارفت على الظهور، وهذا ما أكده لنا مؤشر ظهور النتائج في موقع نتائجنا، فتابعوا معنا في ثقفني.

موعد ظهور نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط

وقد انتظر الطلاب منذ أيام ظهور نتائجهم، وتوالي البحث يوما بعد يوما استعدادا للحصول على النتيجة، وقد توقع المئات وتوقع الكثيرين أن تظهر نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في اليومين الماضيين، وخاصة بعد أن قام أحد المسئولين بالكرخ الثالثة بذكر أن النتائج سيتم الإفصاح عنها بيومي الثلاثاء والأربعاء.

وعدم ظهور النتائج يوم أمس يؤكد وبشكل كبير أن النتائج ستظهر اليوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022، وهذا حيث إن الوزارة أكدت في العديد من التصريحات أنها ستعمل بجد لظهور النتائج قبل اجازة عيد الأضحى، والتي يعتبر ستبدأ من يوم الجمعة القادم أي غدا، وقد وصلتنا أخبارا تفيد أن هناك العديد من المدارس في العراق أعلنت عن نسب النجاح، وهذا ما يؤكد جاهزية النتائج للنشر في أي وقت اليوم.

نتائج الثالث متوسط 2022 الخارجي ديالى

وينتظر طلاب محافظة ديالى النتائج الخاصة بهم، وكذلك المحافظات الأخرى، حيث ستظهر نتائج الامتحانات في نفس الوقت في كافة المحافظة (النتائج مركزية)، وهذا ما يفسر لنا خبر أن المدارس تعلن عن نسب نجاحها ولم تفصح عن النتيجة، حيث يجب أن يتم اعتماد واخذ قرار كشف النتائج من قبل السيد وزير التربية العراقية.

اذهب إلى موقع نتائجنا الخارجي results.mlazemna.com.

اختر محافظة ديالى، ثم انقر على الزر الأخضر الخاص بها.

بعدها تضغط على زر النتائج.

في حالة اذا كانت النتائج على هيئة ملفات pdf، سينتقل بك إلى صفحة تبحث فيها عن اسم المدرسة.

تقوم بعمل تحميل للكشف، وتبحث داخله عن اسم الطالب.

في حالة اذا كانت النتائج عبر رابط استخراج بالرقم الامتحاني.

ستنتقل إلى موقع إدارة تربية ديالى، وتكتب الرقم الامتحاني للطالب، وهذا لتظهر لك النتيجة.

كما ويمكنكم معرفة نتائج جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية، كما ويمكنك اذا كنت من طلاب محافظة ديالى ترك تعليق لنا فيه اسم الطالب والرقم الامتحاني واسم المدرسة، وسوف نستخرج لكم نتيجتكم فور الإعلان الرسمي عنها في موقعكم ثقفني حصريا.