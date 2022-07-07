نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في حساب المواطن بدون رقم الجوال 1443 ومعرفة قيمة الدعم portal.ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت الأيام الماضية الكثير من الإقبال على منصة حساب المواطن الإلكترونية وذلك للتقديم في البرنامج الذي يعد من أهم برامج الدعم بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد صدور أوامر ملكية بإعادة فتح التسجيل في حساب المواطن من جديد وذلك بعد أن كانت الفترة الماضية مغلق التسجيل خلالها، وهو ما جعل الجميع يتساءل عن موعد فتح التقديم من جديد، حيث يرغب الكثير من المواطنين من الاستفادة من الدعم الذي يتم تقديمه للمواطنين والذي يتم منحه من خلال معايير يتم تطبيقها على جميع المتقدمين من أجل اختيار من هم في حاجة للدعم دون غيرهم، حيث يستفيد من الدعم الأسر والأفراد أصحاب الدخل المتوسط والضعيف، بالإضافة إلى الأرامل والمطلقات وغيرهم من الفئات التي تم وضعها ضمن قوائم المستحقين.

التسجيل في حساب المواطن بدون رقم الجوال

وكان بعض المواطنين في المملكة قد اشتكوا من عدم قدرتهم على تسجيل الدخول عبر الموقع الخاص بحساب المواطن، وذلك بسبب فقدانهم لرقم الجوال المسجل لدى المنصة أو أن الرقم قد تم تغييره، وقاك الكثير منهم بالبحث عن طريقة للدخول من خلال محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلى الفور قام المسؤولين في البرنامج بالرد على تلك التساؤلات من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث أكدوا على أنه يمكن لهم الدخول على الموقع بدون الحاجة إلى رقم الجوال، وذلك من خلال الدخول من خلال رقم النفاذ الوطني.

المستفيدين الذين لا يمكنهم التسجيل في برنامج حساب المواطن بسبب فقدان أو تغيير رقم الجوال، عليهم زيارة صفحة الدخول ومن ثم الضغط على أيقونة النفاذ الوطني، وللمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط:https://t.co/jdjz5Prkjt — حساب المواطن (@citizenaccount) المستفيدين الذين لا يمكنهم التسجيل في برنامج حساب المواطن بسبب فقدان أو تغيير رقم الجوال، عليهم زيارة صفحة الدخول ومن ثم الضغط على أيقونة النفاذ الوطني، وللمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط:https://t.co/jdjz5Prkjt — حساب المواطن (@citizenaccount) July 6, 2022

ويأتي ذلك ضمن الدور الذي يقوم به المسؤولين عن حساب المواطن بالتواصل مع المواطنين والإجابة على كافة تساؤلاتهم من خلال الحساب الخاص بالبرنامج على موقع تويتر، وذلك من أجل توضيح كافة الأمور التي تشغل الجميع.

تحديث البيانات في حساب المواطن

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت من قبل على ضرورة قيام المواطن بتحديث بياناته في حالة فقد رقم الجوال أو قام بتغييره، يجب أن يقوم بتحديث البيانات وإضافة الرقم الجديد، ويمكن القيام بذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19912 وتطلب منهم تحديث رقم الجوال، أو من خلال تحميل تطبيق حساب المواطن على جوالك والذي يمكن من خلاله اختيار تغيير رقم الجوال بكل سهولة.

