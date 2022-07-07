استعلم عن قيمة دعم حساب المواطن عبر الحاسبة التقديرية portal.ca.gov.sa

يعد حساب المواطن هو أكثر ما يشغل الكثيرين في المملكة العربية السعودية وذلك بعد أن قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالإعلان من خلال أوامر ملكية بفتح التسجيل في حساب المواطن من جديد، وذلك بعد أن كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت خلال الفترة الماضية على توقف التسجيل بدون تحديد موعد لعودته، وهو ما فتح باب التساؤلات من جانب عدد كبير من المواطنين الراغبين في التقدم من أجل الحصول على الدعم، حيث كانت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي تشهد الكثير من عمليات البحث عن موعد فتح التقديم مرة أخرى، حتى صدرت الأوامر الملكية التي أسعدت جموع الشعب السعودي، وشهد الموقع الإلكتروني للبرنامج إقبال كبير من الراغبين في التسجيل أو الراغبين في معرفة قيمة الدعم الخاص بهم.

الحاسبة التقديرية لحساب قيمة دعم حساب المواطن

ويوفر برنامج حساب المواطن للمستفيدين من الدعم العديد من الخدمات والتي يمكنهم القيام بها من خلال المنصة الإلكترونية وبدون الحاجة إلى الذهاب لأي مكان، ومن أهم تلك الخدمات هي الحاسبة التقديرية والتي يمكن من خلالها معرفة قيمة الدعم المستحق والذي سوف تتحصل عليه في حالة قبولك ضمن قوائم الاستحقاق، ولكي تستطيع معرفة ذلك يجب عليك الدخول على موقع حساب المواطن ومن ثم تقوم بتسجيل الدخول من خلال رقم الهوية وكلمة المرور وسوف يظهر لك كافة التفاصيل الخاصة باستحقاقك والذي سوف تتحصل عليه في مواعيد إيداع المستحقات والتي تكون شهرية.

إيداع مستحقات المستفيدين من الدفعة 56

وبالتزامن مع فتح التسجيل في حساب المواطن قد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنها قامت بإيداع كافة المستحقات الخاصة بالمستفيدين من البرنامج في الدفعة 56 وذلك على مدار يوم أمس الأربعاء الموافق 7 ذي الحجة 1443 والموافق 6 يوليو 2022، ويأتي ذلك بناءا على الأمر الملكي الذي أمر بصرف مستحقات المواطنين المستفيدين من حساب المواطن في ذلك اليوم ليكون قبل عيد الأضحى المبارك، وهو ما تم لجميع المستحقين، ويمكن لجميع المستفيدين التأكد من أن المستحقات قد تم إيداعها في الحسابات البنكية.