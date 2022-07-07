نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن وتعديل البيانات الموقع الرسمي ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم طريقة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن ، حيث تعد من الأمور الأكثر أهمية في المملكة العربية السعودية حساب المواطن تعديل البيانات ، ومن الأمور الهامة والأكثر بحثاً أيضاً في المملكة السعودية الآن رابط تسجيل حساب المواطن جديد 1443 ، وذلك بالتزامن مع صدور أوامر ملكية جديدة أصدرها سمو الملك سلمان بن عبد العزيز بخصوص إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن، ومن أجل إتمام عملية تغيير رقم الجوال في حساب المواطن وفقاً للتعديلات الجديدة يجب اتباع عدد من الخطوات.

برنامج حساب المواطن

برنامج حساب المواطن هو أحد أهم البرامج التي تقدمها المملكة السعودية التي تقوم بتقديم الدعم المالي للمواطنين الأشد احتياجاً لهذا الدعم، ويكون إتمام عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن وفقاً لشروط وضوابط يجب أن تتوافر فيمن يرغب في الحصول على الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن السعودي.

ويتوجه الكثير من الأشخاص الآن عبر المحرك الشهير للإطلاع على طريقة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن أو تعديل بيانات برنامج حساب المواطن ، وذلك من أجل إمكانية الدخول على رابط التسجيل في حساب المواطن لضمان وصول الدعم النقدي المقدم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهذا ما نسلط عليه الضوء خلال السطور القادمة.

طريقة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

الآن نأتي إلى مضمون هذا المقال وهو طريقة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن ضمن تعديل بيانات حساب المواطن يستطيع أي شخص يرغب في تغيير رقم الجوال الخاص به على حساب المواطن، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط برنامج حساب المواطن.

إتمام تسجيل دخول حساب المواطن 2022 بكتابة البيانات المطلوبة ( رقم الهوية – وكلمة المرور – رمز التحقق ).

اختيار أيقونة حسابي.

اختيار أيقونة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن .

. سيتم فتح نافذة جديدة، يجب كتابة بيانات مالك الحساب والتي تتمثل في رقم الهوية وتاريخ انتهائها وتاريخ الميلاد بالهجري، وكتابة رقم الجوال الجديد المراد إدخاله.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم ورصد طريقة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن ، النفاذ الوطني حساب المواطن تغيير رقم الجوال ، وسوف نتابع معكم تقديم المزيد من الأخبار والتفاصيل فيما يخص برنامج حساب المواطن تسجيل جديد ، وفيما يخص تحديث بيانات حساب المواطن ، وذلك من خلال تقارير متتالية.