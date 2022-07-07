“مبااااشر” نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2022 || كافة المحافظات

نتائج الثالث المتوسط، التي أصبح موعد ظهورها وشيكا، بعد أن أنهى طلاب الثالث المتوسط امتحاناتهم منذ 30 يوما تقريبا، ثم بدأت بعدها أعمال التدقيق والتصحيح لاختبارات الطلاب الذين قدموا في امتحانات الدور الأول 2022 على مستوى جميع المحافظات والمدن العراقية، ونحن الآن بصدد اعتماد وزارة التربية العراقية النتائج النهائية حتى يتم الإعلان عنها.

نتائج الثالث المتوسط 2022 بالرقم الامتحاني

سيتم رفع النتائج إلى المواقع الخاصة بعرض نتائج الثالث المتوسط مثل موقع نتائجنا وموقع الوزارة الرسمي فور الانتهاء من جميع عمليات التصحيح .

وموقع الوزارة الرسمي فور الانتهاء من جميع عمليات التصحيح . أصبح طلاب الثالث المتوسط في حالة ترقب دائم لموعد ظهور نتائج الدور الأول 2022، التي ظهرت بالفعل في بعض المحافظات التي من بينها (السليمانية – واسط – اربيل – بغداد – النبار – ميسان – وكربلاء).

بينما مازالت بعض المحافظات الأخرى في انتظار إعلان النتائج الخاصة بها.

سيتم إضافة النتائج إلى المواقع المعتمدة من قبل وزارة التربية العراقية فور إعلان ظهورها.

طريقة معرفة نتائج الثالث المتوسط 2022 للدور الأول

الخطوة الرئيسية هي الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي.

سيطلب منك الموقع إدخال رقم مرئي قم بإدخاله حتى تنتقل إلى شاشة الموقع الأساسية.

اتبع الخطوات كما هي بعد أن تختار نتائج الثالث المتوسط.

أضف الاسم ورقم الامتحان.

ثم أدخل الرقم الخاص بالهوية الوطنية.

بعدها يمكنك الاستعلام بسهولة عن نتائج الثالث المتوسط.

الحصول على نتائج الثالث المتوسط من موقع نتائجنا

حتى لا يزداد الضغط على موقع وزارة التربية العراقية الرسمي بسبب كثرة البحث عن النتيجة، أتاحت الوزارة رفع النتائج إلى موقع نتائجنا mlazemna تيسيرا على الطلاب المتأهبين لمعرفة النتائج.

تصفح موقع الوزارة ثم اختر المحافظة التي ينتمي نظام دراستك إليها.

إن كانت مدرستك تتبع محافظة من المحافظات التي رفعت نتيجتها إلى الموقع ستظهر لك علامة خضراء اضغط عليها حتى تتمكن من تحميل وفتح الملف .

من خلال البحث وإدخال رقم المقعد والاسم ستصل إلى نتيجتك.

ومع ختام هذا المقال نشير إلى الجهود العراق في مكافحة ظاهرة الغش ومراقبة لجان الامتحانات حتى تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى جهودهم أثناء عملية التصحيح والمراجعة، وبذلك نكون قد ذكرنا لكم تفاصيل نتائج الثالث المتوسط من العام 2022 الدور الاول.