دعاء يوم عرفة مستجاب افضل ادعية ليوم عرفة مكتوبة وفضل صيامه

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عمر شويل - جدة دعاء يوم عرفة مستجاب حيث اقترب موعد عيد الأضحى المبارك، الذي يسبق يوم عرفات، نشهد اهتمامًا كبيرًا من العديد من المسلمين حول العالم الإسلامي لمعرفة المزيد عن أفضل الأدعية المكتوبة ليوم عرفة، لأن هناك العديد من الأدعية الهامة والمفضلة في هذا اليوم المبارك، والتي لها فضل كبير في الاقتراب من الله تعالى ، نجد أن دعاء يوم عرفة له فضل كبير، ونضع بين أيديكم مجموعة من الأدعية المختارة ليوم عرفات.

دعاء يوم عرفة مستجاب

يوم عرفات هذا اليوم العظيم خاص لجميع المسلمين، لما له من مكانة خاصة لجميع المسلمين بفضل كرمه الرائع يوم عرفة من أفضل أيام السنة، لأنه أصل وجوب الحج، وبالتالي مع اقتراب هذا اليوم ، يوجه المسلمون اهتمامهم إلى الله وينشغلون بالعبادة والطاعة والبحث عن المغفرة، خاصة يوم عرفات، سواء كان ذلك للحاج في بيت الله الحرام أو غير قادر على أداء مناسك الحج.

أفضل أدعية يوم عرفة

كانت دار الافتاء المصرية قد صرحت رسمياً أن اليوم المحدد لوقفة عرفات سيكون يوم الجمعة 8 يوليو من عام ألفين واثنين وعشرين ميلادية الموافق لليوم التاسع من ذي الحجة ، وأداء فريضة الحج والوقوف بجبل عرفات، وايضا ذكر الله في هذا التاريخ وسيصل الحجاج إلى جبل عرفات الواقع في الجانب الشرقي من مكة، من أجل أداء مناسك الحج.

اللَّهُمَّ يَا سَمِيعَ الدَّعَوَاتِ ، يَا مُقِيلَ العَثَرَاتِ ، يَاقَاضِيَ الحَاجَاتِ ، يَا كَاشِفَ الكَرُبَاتِ ، يَا رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ، وَيَا غَافِرَ الزَّلاَّتِ ، اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ ، وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، الأحْيَاءِ مِنْهُم وَالأمْوَاتِ ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي ، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي ، وَمَا أَنْتَ أَعْـلَمُ بِهِ مِنّـِي ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي ، وَخَطَئِي وَعَمْدِي ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي.

اللَّهُمَّ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ العّفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الأَعْظَمِ ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ ، وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَـيْتَ ، أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشُهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، الأَحَدُ الصَّمَدُ ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يَولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ؛ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي ، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي ، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي.اللَّهُمَّ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَينَا إِصْرًَا كَمَا حَمَلْتَهَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ، رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ، وَاعْفُ عَنَّا وّاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ.

اللَّهُمَّ يَا مَنْ لا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ ، وَلا تُنْقِصُهُ المَغْفِرَةُ ، اغْفِرْ لَنَا مَا لا يَضُرُّكَ ، وَهَبْ لَنَا مَالا يُنْقِصُكَ.

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلّهُ ، دِقَّهُ وَجُلَّهُ ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهَ ، وَعَلاَنِيَتَهَ وَسِرَّهُ.اللَّهُمَّ إِنَّ ذُنُوبِي عِظَامٌ وَهِي صِغَارٌ فِي جَنْبِ عَفْوِكَ يَا كَرِيمُ ، فَاغْفِرْهَا لِي.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي ، وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَارْفَعْنِي.

فضل صيام يوم عرفة

صيام يوم عرفات له أجر العظيم، وهو كفارة لسنة قبله وسنة بعده، والمقصود بكفارة الذنوب: الصغرى لا الكبائر، وهي مشروطة بهجرالكبائر ، كما قال الله تعالى: “إن تجنبت الكبائر مما حرم عليك نبطل ذنوبك”. سورة النساء من أفضل الأعمال بعد الحج الصيام في أيام ذي الحجة وكذلك يومه بعده، وصوم يوم عرفات لا غنى عنه لأجره العظيم ، وهو كفارة عن العام الذي قبله والسنة التي تليها. والمراد بالكفارة عن الذنوب: الصغائر بدون الكبائر ، وهي مشروطة بالاستسلام. الكبائر كما قال الله تعالى: (إن اجتنابتم الكبائر المحرمة عليكم تكفروا عن ذنوبكم). سورة النساء من أفضل الأعمال بعد الحج ، وكذلك صيام ذي الحجة.

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة

من المعتاد أن يجتمع المسلمون في جميع أنحاء العالم في يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، إنها فرصة لجميع المسلمين للتقرب من الله والسعي لتكديس المزيد من الفضائل ليُثاب في الآخرة هناك العديد من الادعية الذي ذكرها السلف لقضاء الحاجة، من بين هذه الادعية: