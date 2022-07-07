وزير النقل البريطانى يوجه تحذيرا شديد اللهجة لـ جونسون

جدة - نرمين السيد - ويتعرض جونسون مؤخرا لموجة تمرد واسع النطاق من قبل نواب حزب المحافظين، وسط استقالة ما يقرب من الـ 30 وزيرا ومسؤولا فى حكومته، على خلفية اتهامات بالتحرش.

وقال شابس إن تصويت الثقة الثانة لـ بوريس جونسون سيمثل فرصة ضئيلة لدى جونسون لقيادة الأغلبية بحزب المحافظين.

وكانت آخر الاستقالات التى شهدها فريق جونسون لـ ساجد جاويد وزير الصحة، وريشى سوناك وزير الخزانة، وفيكتوريا أتكينز، وزيرة الدولة لشؤون السجون فى وزارة العدل.

وكان وزير الدولة لشؤون التعليم والمدارس روبن والكر، أيضًا، قدأعرن فى وقت سابق الأربعاء، استقالته من منصبه فى حكومة جونسون.