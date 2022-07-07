خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 7 يوليو 2022 01:09 صباحاً - دوت الخليج :- بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، تمت يوم الثلاثاء الواقع في السادس من ذي الحجة عام 1443 هجرية، الموافق للخامس من تموز عام 2022 ميلادية، خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس.
كما حضر الخطوبة عدد من أفراد أسرة السيد جميل ألكساندر ترميوتس.
والديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحبي الجلالة بهذه المناسبة، ليتمنى لصاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، وللسيد جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء.
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