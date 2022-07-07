نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022 moed.gov.sy عبر وزارة التربية السورية حسب الاسم ورقم الاكتتاب في المقال التالي
موقع الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022 حيث يترقب عدد كبير من الطلاب في مختلف أنحاء سوريا بشكل عام الإعلان عن نتائج البكالوريا في سوريا هذا العام 2022، وهي الامتحانات التي تمثل أهمية كبيرة في التعرف على المعدلات التي قد حصل عليها الطلاب، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم السورية رسميا عن تفاصيل إعلان النتيجة والتي قد نوهت أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك حيث أشارت عن تفاصيل مستجدات الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة الطلاب في جميع المدارس بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية بالاسم ورقم الاكتتاب.
نتيجة البكالوريا في سوريا عبر موقع وزارة التربية والتعليم
كشفت وزارة التربية والتعليم السورية رسميا في بيان رسمي خاص بها على أنه قد تم الانتهاء بشكل رسمي من كافة أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب، وذلك بناء على ما استقبلته الوزارة من مختلف المدارس على مستوى كافة المحافظات، والتي قد أكدت على أن نتائج الطلاب تمر بالمرحلة الأخيرة لها في هذا التوقيت، وذلك قبل اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم السوري، حيث أشارت بعض المؤشرات على أن نسب نجاح الطلاب قد جاءت على نحو مرتفع، ويتم استخراج النتيجة باستخدام رقم الاكتتاب الخاص بالطالب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السورية مباشرة.
موقع الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022
ويمكن التعرف بسهولة بشكل إلكتروني على نتائج امتحانات البكالوريا في سوريا بجميع المحافظات، من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم السورية، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يجب أن يقوم الطالب أو ولي أمر الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية.
- ومن ثم يتم الدخول على أيقونة نتائج الامتحانات.
- يتم بعد ذلك تحديد الصف الدراسي الذي يدرس به الطالب.
- ثم يتم تحديد يحدد المحافظة التي أدى بها الامتحانات.
- ادخال الاسم في الخانات المخصصة لذلك.
- كتابة الرقم الامتحاني بشكل صحيح.
- ثم يتم الضغط على بحث أو كلمة إظهار النتيجة، يتم الانتظار حتى يتم تحميل النتيجة وسوف تظهر لك.
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