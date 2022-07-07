موقع الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 حيث اهتمام كبير من جانب الطلاب في مختلف المحافظات العراقية في هذا التوقيت من قبل الطلاب وكذلك أولياء الأمور لكي يتم التعرف على نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق 2022، وذلك بعدما انتهى الطلاب خلال الفترة الماضية من أداء الامتحانات التي تم إدارتها بناء على مجموعة من الضوابط التي أكدت عليها وزارة التربية والتعليم العراقية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وخطوات استخراج النتائج لجميع الطلاب.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق

في ضوء التساؤلات المستمرة من قبل الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات العراقية لكي يتم التعرف على نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق، فقد حرصت وزارة التربية والتعليم العراقية على الإعلان عن موعد إعلان نتائج الطلاب، حيث صرحت الوزارة بأن أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب قد انتهت بالفعل خلال الساعات الماضية في مختلف المحافظات، وأن النتائج تمر في هذا التوقيت بالمرحلة الأخيرة، وهي مرحلة مراجعة النتائج لكي يتم التأكد من حصول كل طالب على حقه في الامتحانات الخاصة بالدور الأول 2022، ومن ثم سوف يتم العمل على بداية وضع جدول الامتحانات الخاص بالدور الثاني لطلاب الصف الثالث المتوسط، وقد جاءت نسب النجاح على نحو مرتفع في مختلف المحافظات، ويتم طرح النتائج رسميا عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الساعات القليلة المقبلة.

موقع الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022

وقد تم تفعيل رسميا رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لكي يتم من خلاله استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول في مختلف المحافظات في العراق، حيث يتم الحصول على النتائج بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.