نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث للعبة ايلدن رينج باتش ELDEN RING Patch Notes 1.04 تحديث 2022 الذي أضاف تأثير وقوة للقتال في المقال التالي

عمر شويل - جدة اخيرا تحديث للعبة ايلدن رينج باتش ELDEN RING Patch Notes 1.04 إشعار من ELDEN RING لتحميل التحديث – الإصدار 1.04. وهذا التحديث لتحسين استقرار اللعب ولضبط التوازن بالنسبة لإصدارات مجالات ايلدن رينج 2022 elder ring بالطبع تحدثت الشركة متأسفة عن هذا التأخير في التطوير وإصلاح أخطاء اللعبة مع هذا لابد من تطبيق هذا التحديث قبل أن تستمتع باللعبة في أجهزة التشغيل والمنصات المستهدفة هذا التحديث بلاي ستيشن 4 / بلاي ستيشن 5 / اكس بوكس ون / اكس بوكس سيريز اكس | اس / ستيم ايضا تسعي الشركة المسؤولة عن تصميم ايلدن رينج شركة إستوديو فروم سوفتوير FromSoftware ونشرها بواسطة بانداي نامكو إنترتينمنت BANDAI NAMCO Entertainment Europe.

التغييرات الرئيسية في تحديث ايلدن رينج باتش Patch Notes 1.04

حاليا التغييرات الرئيسية المدرجة في آخر تحديث. تمت إضافة عناصر إضافية. كما تمت إضافة خيار لتشغيل / إيقاف تشغيل وظيفة التدوير التلقائي للكاميرا كذلك تمت إضافة بعض مراحل الحدث لـ “تصحيحات” NPC تحديث Elden Ring 1.04 ملاحظات التصحيح كل ما تحتاج إلى معرفته.

كذلك حقق Elden Ring إطلاقًا ناجحًا للغاية ولا يزال أحد أفضل الألعاب التي تمت مراجعتها في السنوات الأخيرة على PS5 و حصلت اللعبة على 96 درجة ميتاكريتيك مذهلة مما يجعلها واحدة من أفضل الألعاب التي تم إصدارها في أي جيل من وحدات التحكم إنه حاليًا أفضل إصدار من PS5 على الإطلاق.

علاوة علي ذلك Elden Ring على 79 تقييمًا إيجابيًا مع عدم وجود مراجعة مختلطة أو سلبية واحدة من أي منفذ بيع في الحقيقة يعد هذا إطلاقًا لا يصدق ولا يزال أحد أكثر الألعاب مبيعًا في الأشهر الأخيرة من البرامج استمرت في دعم اللعبة بالتحديثات بعد الإصدار وتم الآن إصدار تصحيح جديد مع اثنين من إصلاحات الاستقرار.

عناصر إضافية للعبة ايلدن رينج باتش ELDEN RING Patch Notes 1.04 تحديث 2022

زيادة سرعة هجوم السيوف الضخمة / الأسلحة الهائلة وخفض وقت استعادتها. هجوم القفز غير متضمن.

تمت زيادة الضرر الناتج عن الهجوم باستخدام اليدين للسيوف الضخمة / الأسلحة الضخمة. هجوم القفز غير متضمن.

زيادة معدل الحجب المادي وتعزيز الحماية لفئات سلاح السيف الضخم ، والأسلحة الضخمة ، والسيف العظيم ، والمطرقة العظيمة ، والفأس العظيمة ، والرمح العظيم ، وهالبيرد.

تمت زيادة الضرر الذي لحق بالمطعمة بليد Greatsword.

زيادة الضرر من صولجان المفترس.

تم تقليل حجم تراكم تأثير الحالة من تعاويذ وتعاويذ طاقم البينوريك وختم التنين بالتواصل.

تم تقليل تأثير Greatshield Talisman للأسلحة ذات معدل الحجب العالي.

تقصير مدة الجنون المصابة بالرسوم المتحركة.

خفضت سرعة التعافي من تراكم الجنون.

زيادة طفيفة في معدل نمو FP والقدرة على التحمل عند المستويات المنخفضة *

عموما سيحتاج اللاعبون إلى تنفيذ أي من الإجراءات التالية حتى يتم تطبيق التغييرات علي ايلدن رينج هذا مطلوب مرة واحدة فقط لن تتطلب الأحرف الجديدة التي تم إنشاؤها بعد هذا التحديث هذا الإجراء.

الوصول إلي المستوى التالي.

تفعيل طلسم Godrick العظيم.

إعادة تجهيز أي معدات (درع ، تعويذة) تمنح رصيدًا إضافيًا إما للقوة ، المهارة، الحيوية أو القدرة على التحمل أو الذكاء أو الإيمان أو الغموض.

الأخطاء التي تم إصلاحها والشوائب في التحديث الأخير لـ elder ring

تحديدا هناك بعض التعديلات المهمة في تحديث باتش ELDEN RING Patch Notes 1.04 تحديث 2022 حيث تم تحديثات تصاعدية وتحديثات تنازلية وسوف نضع لكم جميعهم.

تعديلات تصاعدية في ايلدن رينج 2022

وابل الكريستال – زيادة سرعة الصب وتقليل وقت الاسترداد

Gavel of Haima – زيادة سرعة الصب وتقليل وقت الاسترداد. يسمح للملقي بمقاومة هجوم الأعداء بسهولة أكبر أثناء الإلقاء

Shatter Earth – زيادة سرعة المدلى بها وتقليل وقت الاسترداد. يسمح للملقي بمقاومة هجوم الأعداء بسهولة أكبر أثناء الإلقاء

Rock Blaster – تقليل وقت الاسترداد. يسمح للملقي بمقاومة هجوم الأعداء بسهولة أكبر أثناء الإلقاء

حاجز Thop’s – مساحة أكبر للتأثير ويزيد مدة التأثير بشكل طفيف

اكتمال القمر لرينالا – زيادة سرعة الإلقاء وتقليل وقت الاسترداد.

Ranni’s Dark Moon – زيادة سرعة الإرسال وتقليل وقت الاسترداد.

Carian Greatsword – زيادة سرعة المصبوب ببراعة أقل

طلقة الصهارة – انخفاض تكلفة FP وزيادة سرعة الصب

تهريب الصهارة – زيادة سرعة الصب وتقليل الوقت حتى تنفجر الصهارة

غضب جيلمير – قلل قليلاً من الطبيعة العشوائية لمدى القذيفة وزاد من تلف بركة الحمم البركانية. زيادة hitbox

Rykard’s Rancor – انخفاض تكلفة FP

Oracle Bubbles – زيادة سرعة الإرسال وتقليل وقت الاسترداد.

فقاعة مسامية كبيرة – زيادة سرعة الصب وتقليل وقت الاسترداد.

Briars of Sin – تقليل وقت الشفاء. زيادة فقدان الدم المتراكم على العدو

شوائب العقوبة – تقليل وقت الشفاء. زيادة فقدان الدم المتراكم على العدو

شعلة شبح متفجرة – انخفاض تكلفة FP ووقت الاسترداد

استدعاء قصبة الساق – زيادة الضرر وسرعة الإلقاء

جوانب البوتقة: الذيل – انخفاض تكلفة FP والقدرة على التحمل

جوانب البوتقة: الأبواق – انخفاض تكلفة FP والقدرة على التحمل ، وزيادة سرعة الزهر. زيادة المسافة المقطوعة عند عدم الشحن وجعل من السهل التسبب في جفل الأعداء عند الشحن.

نجوم Elden – زيادة سرعة المدلى بها وتقليل وقت الاسترداد

الشفرة السوداء – تقليل استهلاك القدرة على التحمل ووقت الاسترداد

قرص الضوء – انخفاض تكلفة FP. زيادة الضرر وسرعة الزهر

حلقات ثلاثية من الضوء – ضرر متزايد

حلقات ضوء Radagon – انخفاض تكلفة FP. زيادة الضرر وسرعة الزهر. تقليل وقت الاسترداد.

ضربة البرق – انخفاض تكلفة القدرة على التحمل. زيادة سرعة المدلى بها وتقليل وقت الاسترداد.

شحذ الترباس – زيادة سرعة الزهر وتقليل وقت الاسترداد.

رمح Lightning Dragons القديم – انخفاض تكلفة FP والقدرة على التحمل. زيادة سرعة المدلى بها وتقليل وقت الاسترداد. يسمح للملقي بمقاومة هجمات العدو بسهولة أكبر أثناء الإلقاء.

صاعقة التنين القديمة – تقليل وقت الشفاء

اضافات اخري في تحديث ايلدن رينج باتش ELDEN RING Patch Notes 1.04 تحديث 2022

Lansseax’s Glaive – انخفاض تكلفة FP والقدرة على التحمل. زيادة سرعة المدلى بها وتقليل وقت الاسترداد. يسمح للملقي بمقاومة هجمات العدو بسهولة أكبر أثناء الإلقاء.

رمح Fortissax’s Lightning Spear – انخفاض تكلفة FP والقدرة على التحمل. زيادة سرعة المدلى بها وتقليل وقت الاسترداد. يسمح للملقي بمقاومة هجوم العدو أثناء الإلقاء بسهولة أكبر.

رمح البرق المجمد – انخفاض تكلفة القدرة على التحمل. زيادة سرعة المدلى بها وتقليل وقت الاسترداد. يسمح للملقي بمقاومة هجوم العدو بسهولة أكبر أثناء الإرسال.

برق الموت – انخفاض تكلفة FP ، زيادة مدة الدخان المتراكم الموت

يا لهب! – زيادة الضرر

يأخذك العمالقة اللهب – انخفاض تكلفة القدرة على التحمل

Flame of the Fell God – انخفاض تكلفة FP وزيادة الضرر

دوامة يا لهب! – زيادة الضرر ، تقليل وقت التعافي

حرق يا لهب! – زيادة سرعة الصب وتقليل وقت التعافي.

الشعلة السوداء – زيادة الضرر ويمكن للتعويذة كسر حراسة العدو بسهولة أكبر.

تجوب الشعلة السوداء – تقليل تكلفة FP ووقت الاسترداد. زيادة نطاق الهجوم ومنطقة التأثير.

طقوس اللهب الأسود – تقليل تكلفة FP وزيادة الضرر.

Gurranq’s Beast Claw – زيادة الضرر وتقليل وقت التعافي.

مخالب لهب الدم – انخفاض تكلفة FP وزيادة سرعة الصب. تقليل وقت الاسترداد.

Bloodboon – زيادة الضرر. زيادة سرعة الصب وتقليل وقت بدء التأثير ، وتقليل وقت الاسترداد.

خيوط الآفات – انخفاض تكلفة القدرة على التحمل.

الزهر القرمزي – زيادة سرعة الجبيرة وتقليل وقت الشفاء. يسمح للملقي بمقاومة هجمات العدو بسهولة أكبر أثناء الإلقاء.

جنون لا يطاق – زيادة سرعة الزهر وتقليل وقت التعافي. تم تقليل الطبيعة العشوائية لمدى المقذوف وزيادة تراكم الجنون على الأعداء.

الهيجان الذي لا مفر منه – زيادة سرعة الزهر.

خراب Placidusax – انخفاض FP وتكلفة التحمل ووقت الاسترداد.

Dragonclaw – تم تقليل FP وتكلفة القدرة على التحمل ووقت الاسترداد وجعل من السهل التسبب في جفل الأعداء عند الشحن.

Dragonmaw – تقليل FP وتكلفة التحمل ووقت الاسترداد وزيادة سرعة الزهر وجعل من السهل التسبب في جفل الأعداء عند الشحن.

Greyoll’s Roar – انخفاض FP وتكلفة التحمل ووقت الاسترداد.

تعديلات صعودا وهبوطا

Adula’s Moonblade – قلل من قوة الجبيرة الفردية وتحسين الأداء بحيث تضرب الشفرات والصقيع بشكل أكثر ثباتًا واستمرارية زيادة سرعة الزهر ببراعة أقل.

Flame، Fall On Them – تقليل الضرر الذي يلحق بالجبيرة الفردية وتحسين الأداء بحيث يضرب العدو عدة مرات. انخفاض تكلفة FP.

عواء شبريري – قلل من تراكم الجنون على العدو. زيادة سرعة المدلى بها وتقليل وقت الاسترداد.

التعديلات التنازلية في تحديث ايلدن رينج باتش Patch Notes 1.04

سرب الذباب – تقليل فقدان الدم المتراكم على العدو.

The Flame of Frenzy – انخفاض تراكم الجنون على العدو.

انفجار مجنون – انخفاض تراكم الجنون على العدو.

مهارة السلاح في ايلدن رينج باتش ELDEN RING Patch Notes 1.04 تحديث 2022

تحتوي هذه الفقره على قائمة كاملة بمهاراة السلاح الموجودة في لعبة إلدن كما يتميز Elden Ring بمجموعة متنوعة من أنواع الأسلحة المختلفة لجميع أنماط اللعب ، ومثل ألعاب Souls الأخرى ، يمكن العثور على هذه الأسلحة أو شراؤها في مجموعة متنوعة من المواقع لاسيما أن معظم الأسلحة والدروع تأتي مع مهارة سلاح يمكن استخدامها مع FP تحديدا الجديد في Elden Ring هو القدرة على تخصيص هذه المهارات من خلال إيجاد Ashes of War التي ستسمح لك بتغيير كل من المهارة الخاصة ، وحتى تحجيم السمة للسلاح الذي ترغب في استخدامه.

التعديلات التصاعدية في مهاراة السلاح داخل قتال ايلدن رينج بالعربي

مخلب الأسد – زيادة سرعة المدلى بها وتقليل وقت التعافي.

ركلة – زيادة سرعة المدلى بها.

شاكر الأرض في Hoarah Loux – زيادة سرعة الصب. زيادة سرعة المدلى بها في متابعة الإدخال ، وتقليل وقت الاسترداد.

زئير ترول – انخفاض تكلفة القدرة على التحمل. زيادة سرعة الزهر عند متابعة المدخلات ، وزيادة المسافة المقطوعة.

Giant Hunt – تقليل وقت الاسترداد.

Storm Assault – تقليل وقت التعافي.

Carian Greatsword – زيادة سرعة المدلى بها وتقليل وقت الاسترداد. تمت زيادة الضرر عند الشحن وجعل من السهل التسبب في جفل الأعداء.

Carian Grandeur – زيادة سرعة الصب وتقليل وقت الاسترداد. تمت زيادة الضرر عند الشحن وجعل من السهل التسبب في جفل الأعداء.

Gravitas – زيادة سرعة الصب.

الضربة المشتعلة – تمت زيادة مسافة انتقال الشق الخطو في هجوم قوي.

Black Flame Tornado – تمت إضافة مربع الضرب إلى السلاح عند الدوران ، وإضافة نافذة للتدحرج أثناء الهجوم لإلغاء الرسوم المتحركة.

مائل البرق – زيادة سرعة الصب. تمت إضافة Hitbox إلى الرسوم المتحركة stomp.

الشفرة المقدسة – زيادة سرعة الصب.

حلقة الضوء المقدسة – زيادة سرعة الصب.

ضباب سام – زيادة سرعة الصب.

رحلة العثة السامة – زيادة سرعة الصب وتقليل وقت الاسترداد.

Ice Spear – تمت إضافة صندوق ضرب إلى حركة الدوران للسلاح.

ضباب التبريد – زيادة سرعة الصب.

مناورة القاتل – سرعة إلقاء متزايدة.

Shield Bash – زيادة سرعة المدلى بها.

تحطم الدرع – انخفاض تكلفة القدرة على التحمل. زيادة سرعة الزهر.

شفرة من الذهب – انخفاض تكلفة القدرة على التحمل. زيادة سرعة المدلى بها وتقليل وقت الاسترداد.

شفرة الموت – زيادة سرعة المدلى بها وتقليل وقت الاسترداد.

التقسية الذهبية – انخفاض تكلفة FP وزيادة سرعة الصب. زيادة مدة التأثير.

الطقوس الأخيرة – زيادة سرعة المدلى بها.

ضباب النوم – زيادة سرعة الصب.

شفرة Eochaid’s Dancing Blade – زيادة مسافة السفر ، وإضافة نافذة للالتفاف أثناء الهجوم لإلغاء الرسوم المتحركة.

Unblockable Blade – زيادة سرعة المدلى بها باستخدام السلاح المشفر Sword.

سحب أسياد المرمر – زيادة سرعة الصب وتقليل وقت الاسترداد. تمت إضافة نافذة للفة أثناء الهجوم لإلغاء الرسوم المتحركة.

إنشاء الأمر – تقليل وقت الاسترداد وزيادة سرعة الإرسال على مدخلات المتابعة. زيادة الضرر. جعل من السهل جعل الأعداء يجفلون.

Moonlight Greatsword – انخفاض تكلفة FP. زيادة سرعة المدلى بها وتقليل وقت الاسترداد. زيادة تأثير تراكم الصقيع خلال مدة المهارة.

موجة من الذهب – انخفاض تكلفة FP. زيادة سرعة المدلى بها وتقليل وقت الاسترداد.

هجوم الذئب – زيادة سرعة المدلى بها وتقليل وقت الاسترداد.

شعلة الملكة السوداء – زيادة سرعة المدلى بها. تمت إضافة نافذة للفة أثناء الهجوم لإلغاء الرسوم المتحركة.

براعة Dynast – انخفاض تكلفة القدرة على التحمل.

شكل متدفق – انخفاض تكلفة القدرة على التحمل.

توهج الموت – زيادة سرعة المدلى بها.

نفور لورد أونيكس – زيادة سرعة المدلى بها وتقليل وقت الشفاء. تمت إضافة نافذة للفة أثناء الهجوم لإلغاء الرسوم المتحركة.

Magma Guillotine – انخفاض تكلفة القدرة على التحمل ، وزيادة سرعة الصب. تقليل وقت الاسترداد على مدخلات المتابعة.

شريحة الدم الملعونة – زيادة سرعة الصب وتقليل وقت الشفاء.

سيف برق الجليد – سرعة الزهر المتزايدة. تمت إضافة Hitbox إلى الرسوم المتحركة stomp.

استدعاء روسوس – تقليل وقت الاسترداد.

أنا أوصيك ، اركع! – زيادة سرعة الصب بما في ذلك متابعة المدخلات. تمت إضافة نافذة للفة أثناء الهجوم لإلغاء الرسوم المتحركة.

Gold Breaker – انخفاض تكلفة FP. زيادة سرعة المدلى بها وتقليل وقت الاسترداد.

Family Rancor – تمت إضافة نافذة للتداول أثناء الهجوم لإلغاء الرسوم المتحركة.

السديم – زيادة سرعة المدلى بها وتقليل وقت الاسترداد مع سلاح Bastard’s Stars.

Regal Beastclaw – زيادة سرعة المدلى بها.

المفترس من العوالم – زيادة سرعة المدلى بها.

Regal Roar – تقليل وقت التعافي.

طقوس سبيركال – تقليل وقت الشفاء.

رمح البرق القديم – انخفاض تكلفة FP وزيادة سرعة الصب. يسمح للاعب بمقاومة هجمات الأعداء بسهولة أكبر أثناء الإرسال.

Great-Serpent Hunt – تقليل وقت الاسترداد وزيادة الضرر. يسمح للاعب بمقاومة هجمات الأعداء بسهولة أكبر.

Frenzyflame Thrust – انخفاض تكلفة FP ، تقليل وقت الاسترداد. قلة الجنون المتراكم على الذات.

طقوس الدم – زيادة سرعة الصب.

حلقة ضوء ميكيلا – زيادة سرعة الصب.

Sea of ​​Magma – زيادة سرعة الصب وتقليل وقت الاسترداد. تمت إضافة نافذة للفة أثناء الهجوم لإلغاء الرسوم المتحركة.

رقصة اللهب – انخفاض تكلفة القدرة على التحمل ، ووقت التعافي. تمت إضافة نافذة للفة أثناء الهجوم لإلغاء الرسوم المتحركة.

ركلة العاصفة – انخفاض تكلفة القدرة على التحمل.

أنف! – زيادة سرعة الزهر.

تعديلات صعودا وهبوطا: شكل سحابة رعدية – تقليل الضرر عند تنشيطه بضغطة زر قصيرة. انخفاض تكلفة FP. زيادة سرعة المدلى بها وتقليل وقت الاسترداد.

اهم اصلاحات اخطاء في تحديث للعبة ايلدن رينج باتش ELDEN RING Patch Notes 1.04 تحديث 2022

تعديل الخلل حيث تأثر ضرر الهيجان الذي لا مفر منه بسلاح اليد اليمنى.

تم إصلاح الخلل الذي أدى إلى زيادة ضرر فنون الأسلحة “الانتقام Carian” حسب السلاح والحالة ، ولم يتم عرض التأثير بشكل صحيح أثناء اللعب المتعدد عبر الإنترنت.

تبديل الخلل حيث كانت الرسوم المتحركة عند التسبب بفقدان الدم وعضة الصقيع أكبر مما كان مخططًا له في الأصل.

تم إصلاح الخلل أثناء قائمة تغيير مظهر الشخصية التي لم تنعكس فيها بعض تغييرات المعلمات في بعض الأحيان.

تعديل الخلل الذي كان يمنع ظهور مربع حوار عند تنفيذ “مغادرة” على بعض العناصر.

تم إصلاح الخلل الذي سمح بتمرير عناصر غير مصرح بها إلى لاعبين آخرين.

تطوير خطأ في تعدد اللاعبين كان يمنع تسجيل النعمة على الخريطة إذا تم العثور عليها قبل استدعاء اللاعب مباشرةً.

تم إصلاح الخلل الذي منع ميكانيكي Rennala Queen Of The Full Moon في وقت ما من العمل بشكل صحيح أثناء اللعب الجماعي التعاوني.

تم إصلاح الخلل الذي منع اللاعب في وقت ما من دخول منطقة الرئيس بعد هزيمة Morgott ، Omen King.

تم إصلاح الخلل الذي منع “Edgar the Revenger” و “Festering Fingerprint Vyke” من الغزو بعد هزيمة كل الزعماء في Liurnia of the Lake.

يمكن الآن الحصول على عنصر Tonic of Forgetfulness من Volcano Manor إذا لم يتمكن اللاعب من الحصول عليه بسبب تقدم المهمة.

تعديل العطل الذي تسبب في تقليل الأحرف الرونية بسبب NPC “Gostoc” عندما توفي اللاعب في “Stormveil Castle” ليحدث في توقيت غير مقصود.

وضع حاجز وقائي إلى Millicent بعد مساعدتها في Miquella’s Haligtree حتى لا يتم قتلها عن غير قصد.

الخطيء الذي منع اللاعب في وقت ما من الحصول على المكافأة بعد هزيمة Dung Eater.

تم إصلاح الخلل الذي منع اللاعب في وقت ما من التقدم في مهمة Diallos.

الخلل الذي منع اللاعب في وقت ما من تكرار التذكر في ضريح المشي.

تم إصلاح الخلل الذي كان يمنع اللاعب من شن هجمات متتالية عند استخدام سيف الدفع المزدوج.

تعديل الخلل الذي يتسبب في فقدان المنجل لتأثير فقدان الدم إذا تم تطبيق تقارب السم على السلاح.

تم إصلاح الخلل حيث كان الضرر الذي لحق بالسيف الحديدي أقل من المتوقع عند تطبيق تقارب.

تغيير الخلل الذي تسبب في زيادة استهلاك FP عندما يلقي اللاعب المذنب الليلي بالشحن.

تم إصلاح الخلل الذي يتسبب في عدم تعيين إعداد المفتاح الافتراضي على لوحة المفاتيح لمهارة السلاح (على اليسار Ctrl) (على الكمبيوتر الشخصي فقط).

تم إصلاح خطأ في إصدار Steam حيث لم يتم عرض سجل اللاعبين الذين لعبوا لاعبين متعددين بشكل صحيح في ظل ظروف معينة.

زيادة استقرار تعدد اللاعبين عبر الإنترنت.

تم إصلاح الخلل الذي تسبب في تشغيل أصوات غير صحيحة في ظل ظروف معينة.

تم إصلاح الخلل الذي تسبب في عدم صحة بصرية وصندوق نتائج في بعض الأماكن على الخريطة.

تم إصلاح الخلل الذي يتسبب في أن يكون لدى بعض الأعداء سلوكيات وسلوكيات بصرية غير صحيحة.

تم إصلاح الخلل الذي يتسبب في احتواء بعض الدروع على إحصائيات غير صحيحة.

إصلاح النص.

تحسينات أخرى في الأداء وإصلاحات الشوائب.

في نهاية المطاف ستستمر ايلدن رينج في تقديم تحديث للتحسين في المستقبل حتى تتمكن من الاستمتاع بـ “ELDEN RING” بشكل أكثر راحة ترقبوا المزيد من الأخبار حول لعبة ايلدن رينج بالعربي في التحديث الأخير للعبة ايلدن رينج ELDEN RING Patch Notes 1.05.

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