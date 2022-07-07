لينك الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2022 بالعراق الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية

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عمر شويل - جدة لينك الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2022 بالعراق الدور الأول ننشر لكم متابعينا الكرام لينك الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2022 بالعراق، حيث ينتظر قطاع كبير من الطلاب وأولياء الأمور النتيجة على أحر من الجمر في جميع محافظات العراق، حيث أنه هناك بعض المحافظات التي أعلنت عن النتيجة خلال الساعات القليلة الماضية، وبالرغم من أنه هناك بعض المحافظات التي لم تنتهي فيها أعمال التدقيق ورصد الدرجات والمراجعة.

لينك الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2022 بالعراق الدور الأول

حالة من القلق والتوتر تسيطر على الطلاب وأولياء أمورهم في انتظار الإعلان عن نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول، حيث يرغب الجميع في الاطمئنان على نتيجة الاختبارات التي خاضها الطلاب في نهاية شهر يونيو الماضي، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه وفرت لينك متاح وشغال لإعلان نتيجة الثالث المتوسط من خلاله، وهذا حتى لا يضطر الطلاب النزول من المنازل والتوجه للمدارس للاستعلام عن النتيجة.

نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022

انتهى طلاب الصف الثالث المتوسط من اختباراتهم في شهر يونيو الماضي، وبعدها على الفور بدأت أعمال التدقيق ورصد الدرجات والمراجعة والتي تتم بشكل دقيق حتى يحصل كل طالب على حقه من الدرجات، وهناك الكثير من المؤشرات الأولية التي تؤكد ارتفاع نسبة النجاح في اختبارات الدور الأول لاختبارات الصف الثالث المتوسط في جميع المدن العراقية والتي وفقا لما تم اعلنه من داخل مسؤولين من وزارة التربية العراقية على ارتفاع نسب النجاح هذا العام عن العام الماضي بشكل كبير.

رابط موقع وزارة التربية العراقية لنتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2022

ووفرت وزارة التربية الوطنية العراقية لينك الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2022 بالعراق الدور الأول ، والذي يعتبر من أهم صفوف التعليم، ويمكن للطلاب استخراج النتيجة من خلال الخطوات البسيطة التالية: